Em Belém, supermercado lança sacolas retornáveis inspiradas na cultura da região Norte
Nova coleção traz estampas regionais e reforça uso sustentável no dia a dia dos consumidores
Uma nova coleção de sacolas retornáveis com estampas inspiradas nas regiões brasileiras começou a ser disponibilizada em lojas da região Norte do Assaí Atacadista, incluindo unidades em Belém. A iniciativa busca destacar elementos culturais locais e incentivar o uso de alternativas reutilizáveis no cotidiano.
Ao todo, são cinco estampas exclusivas que representam as regiões do país onde a rede está presente. Na região Norte, os elementos visuais fazem referência à identidade dos estados, incluindo o Pará, que concentra oito unidades.
A coleção foi desenvolvida com foco na valorização das características culturais de cada região. No Norte, os elementos gráficos buscam representar aspectos da cultura local e a diversidade dos estados onde a rede atua.
Atualmente, a presença regional inclui unidades distribuídas em:
- Pará (8 lojas);
- Amazonas (4 lojas);
- Amapá (2 lojas);
- Rondônia (2 lojas);
- Tocantins (2 lojas);
- Acre (1 loja);
- Roraima (1 loja).
Uso no dia a dia reforça praticidade das sacolas retornáveis
Além de serem utilizadas para compras, as sacolas retornáveis ganharam espaço como item multifuncional no dia a dia. Entre os principais usos estão:
- Transporte de compras do mês;
- Organização de itens domésticos e comerciais;
- Transporte de objetos diversos;
- Uso em viagens e momentos de lazer.
Iniciativa também incentiva consumo sustentável
O lançamento também reforça a proposta de incentivar práticas mais sustentáveis, ao estimular o uso de sacolas reutilizáveis como alternativa às sacolas plásticas descartáveis.
A coleção está sendo distribuída nas lojas da rede na região Norte. Informações sobre endereços e horários de funcionamento podem ser consultadas no site oficial.
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