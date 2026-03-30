Em Belém, supermercado lança sacolas retornáveis inspiradas na cultura da região Norte

Uma nova coleção de sacolas retornáveis com estampas inspiradas nas regiões brasileiras começou a ser disponibilizada em lojas da região Norte do Assaí Atacadista, incluindo unidades em Belém. A iniciativa busca destacar elementos culturais locais e incentivar o uso de alternativas reutilizáveis no cotidiano.

Ao todo, são cinco estampas exclusivas que representam as regiões do país onde a rede está presente. Na região Norte, os elementos visuais fazem referência à identidade dos estados, incluindo o Pará, que concentra oito unidades.

A coleção foi desenvolvida com foco na valorização das características culturais de cada região. No Norte, os elementos gráficos buscam representar aspectos da cultura local e a diversidade dos estados onde a rede atua.

Atualmente, a presença regional inclui unidades distribuídas em:

Pará (8 lojas);

Amazonas (4 lojas);

Amapá (2 lojas);

Rondônia (2 lojas);

Tocantins (2 lojas);

Acre (1 loja);

Roraima (1 loja).

Uso no dia a dia reforça praticidade das sacolas retornáveis

Além de serem utilizadas para compras, as sacolas retornáveis ganharam espaço como item multifuncional no dia a dia. Entre os principais usos estão:

Transporte de compras do mês;

Organização de itens domésticos e comerciais;

Transporte de objetos diversos;

Uso em viagens e momentos de lazer.

Iniciativa também incentiva consumo sustentável

O lançamento também reforça a proposta de incentivar práticas mais sustentáveis, ao estimular o uso de sacolas reutilizáveis como alternativa às sacolas plásticas descartáveis.

A coleção está sendo distribuída nas lojas da rede na região Norte. Informações sobre endereços e horários de funcionamento podem ser consultadas no site oficial.