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Em Belém, supermercado lança sacolas retornáveis inspiradas na cultura da região Norte

Nova coleção traz estampas regionais e reforça uso sustentável no dia a dia dos consumidores

O Liberal
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Sacolas mostram um pouco da cultura do Norte (Divulgação)

Uma nova coleção de sacolas retornáveis com estampas inspiradas nas regiões brasileiras começou a ser disponibilizada em lojas da região Norte do Assaí Atacadista, incluindo unidades em Belém. A iniciativa busca destacar elementos culturais locais e incentivar o uso de alternativas reutilizáveis no cotidiano.

Ao todo, são cinco estampas exclusivas que representam as regiões do país onde a rede está presente. Na região Norte, os elementos visuais fazem referência à identidade dos estados, incluindo o Pará, que concentra oito unidades.

A coleção foi desenvolvida com foco na valorização das características culturais de cada região. No Norte, os elementos gráficos buscam representar aspectos da cultura local e a diversidade dos estados onde a rede atua.

Atualmente, a presença regional inclui unidades distribuídas em:

  • Pará (8 lojas);
  • Amazonas (4 lojas);
  • Amapá (2 lojas);
  • Rondônia (2 lojas);
  • Tocantins (2 lojas);
  • Acre (1 loja);
  • Roraima (1 loja).

Uso no dia a dia reforça praticidade das sacolas retornáveis

Além de serem utilizadas para compras, as sacolas retornáveis ganharam espaço como item multifuncional no dia a dia. Entre os principais usos estão:

  • Transporte de compras do mês;
  • Organização de itens domésticos e comerciais;
  • Transporte de objetos diversos;
  • Uso em viagens e momentos de lazer.

Iniciativa também incentiva consumo sustentável

O lançamento também reforça a proposta de incentivar práticas mais sustentáveis, ao estimular o uso de sacolas reutilizáveis como alternativa às sacolas plásticas descartáveis.

A coleção está sendo distribuída nas lojas da rede na região Norte. Informações sobre endereços e horários de funcionamento podem ser consultadas no site oficial.

 
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Palavras-chave

sacolas retornáveis

cultura

região Norte
Belém
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