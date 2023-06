Em Belém, shopping realiza plantio de árvores para crianças e adultos

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste mês, o Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida centenário, em parceria com Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realizará a ação “Jardim do Bosque”, neste sábado, 24, a partir das 9h.

Durante a atividade, diversas crianças, acompanhadas de seus responsáveis, poderão plantar mudas de árvores que florescerão na área externa do empreendimento.

Duas mil mudas estarão disponíveis para o plantio. “Nossa ideia é marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente com uma ação interativa e divertida para que os participantes entendam a importância de cuidar da natureza e fomentar, cada vez mais, a sustentabilidade. Acreditamos que experiências como essa, além de marcarem na memória das crianças, agregam muito no aprendizado de todos”, comenta a gerente de marketing do Bosque Grão-Pará, Raphaela Rocha.

Outros incentivos

Para cumprir a missão de fomentar a sustentabilidade, o Shopping doou árvores para a Semma que serão plantadas no elevado Daniel Berg, localizado em uma das principais avenidas de Belém, a Júlio César.

“Expandir áreas verdes na cidade nunca é demais. Esse é um bem que permeará para a geração atual e também futuras, é motivo de orgulho e um convite para ampliar a causa”, diz Raphaela.

Serviço:

Ação Jardim do Bosque

Quando? Sábado, 24 de junho

Que horas? A partir das 9h

Onde? Área externa do Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, número 1052

Inscrições: no site do Bosque