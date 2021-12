Em Belém, resgate de vítimas de trânsito tem reforço de ambulâncias e equipamentos de segurança

A fiscalização Departamento de Trânsito do Estado (Detran) recebeu duas ambulâncias, quatro drones, 200 cones e 40 super cones, que serão utilizados no resgate de vítimas de acidente e em operações de fiscalização viária, respectivamente. Os equipamentos de segurança foram entregues ao órgão de trânsito pelo governador, Helder Barbalho, nesta terça-feira (28). Com informações da Agência Pará.

"Esses equipamentos vão garantir mais estrutura a esses órgãos de segurança para que eles possam servir melhor à proteção da população do Pará", destacou o governador.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de convênio com a Polícia Militar. "Queremos usar esses equipamentos para chegar mais rápido, pois em caso de acidente quanto mais rápido se presta o socorro à vítima, mais chances ela terá de sobreviver", explica o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia.

O diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia, informou que, inicialmente, será feito um projeto piloto para o uso das ambulâncias nas rodovias PA-391 (Belém-Mosqueiro), PA-124 e 444, em Salinópolis, e na rodovia Alça Viária.

Gouveia destacou que a utilização das ambulâncias pelo órgão estadual de trânsito coaduna com as diretrizes do artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quanto ao patrulhamento da via e implementação de medidas planejadas de proteção à vida em casos de sinistros de trânsito.

O Detran inclusive, informou o diretor, define os próximos passos para a contratação célere de uma equipe de saúde de socorristas, incluindo enfermeiros e paramédicos, já os drones, cones e super cones vão auxiliar na organização e redirecionamento do fluxo de veículos nas rodovias estaduais, sempre que necessário.