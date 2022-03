Em Belém, rede municipal de ensino alcança 100% das turmas presenciais

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semec), esta segunda-feira (21) marcou o alcance completo do plano de retorno presencial com 100% das turmas na maioria das 204 unidades educativas. Com informações da Agência Belém.

A Semec atribui o retorno seguro às medidas de biossegurança e ao aplicativo Guardiões da Saúde na Educação, de monitoramento de casos suspeitos da covid-19. A Secretaria de Educação também ressaltou o avanço da vacinação na capital paraense, entre as crianças a partir de 5 anos.

A secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt, ponderou que é necessário que se prossiga com os cuidados com as crianças no processo de educação, assegurando a lavagem contínua das mãos, a utilização do álcool e a manutenção do distanciamento social.

A titular da Semec ressaltou ainda que a pandemia não acabou, mas disse que o ensino presencial é indispensável para uma educação de qualidade. Ainda, segundo a Semec, a retomada de 100% das turmas presenciais ocorre, de acordo com a autonomia e a realidade de cada escola.

Ensino não presencial também vai continuar

A Semec também informou que o retorno presencial considera o cronograma de reforma de algumas unidades, conforme a proposta do governo municipal. Os alunos que não retornarem presencialmente, nesse momento, continuarão sendo atendidos pelo ensino não presencial recebendo atividades impressas e livros didáticos com orientações para estudar em casa.

A vendedora, Liliani Sales, 24 anos, mãe de Kaleb Sales Silva, 5 anos, disse que achou bom o retorno, primeiro com 50%, e afirmou que viu cuidado com os alunos. Ela disse Kaleb tomou as duas doses da vacina contra a covid-19. E se alegrou com o fato de ela e outras mães poderem deixar os filhos em um lugar seguro para poder trabalhar.

O filho de Liliani Sales estuda na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Professora Cleonice Oliveira Conceição, no bairro do Tapanã. A servidora pública, Nilce Tatiane Vaz de Barros do Carmo, de 33 anos, também aprovou a medida da Semec.

Nilce do Carmo é mãe da Clara Nicolene, de 14 anos, estudante do 9º ano, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Manuela Freitas, em de São Brás. A adolescente já tomou as duas doses contra a covid-19. E Nilce considera a escola da filha organizada.

Protocolos contra a covid-19 serão mantidos

Na rede de ensino municipal de Belém, o retorno presencial das aulas começou em 7 de fevereiro, deste ano, de forma gradual e escalonada, do ensino fundamental maior (6º ao 9º ano) e 3ª e 4ª Totalidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos.

Em seguida, no dia 14, foi a vez do ensino fundamental menor (1º ao 5º ano) e 1ª e 2ª Totalidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, além da educação infantil.

Segundo a Semec, as escolas vão seguir com os protocolos sanitários e os colégios vão manter as pias na entrada, álcool em gel, tapete sanitizante, termômetros para aferição de temperatura e medidas de demarcação de distanciamento físico.

A Secretaria informou que o projeto Guardiões da Saúde na Educação mantém um aplicativo que monitora e notifica os casos suspeitos de covid-19 e síndromes gripais, acionando a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para o atendimento de estudantes e servidores.

De fevereiro para cá, aplicativo registrou cinco casos

A ferramenta tecnológica foi desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e a Universidade Federal do Pará (UFPA). É um projeto único no Brasil. De 7 de fevereiro a 18 de março, no retorno presencial de 2022, o aplicativo registrou 29 notificações em 13 escolas, com somente 5 casos confirmados.