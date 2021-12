Em Belém, procura por vacinas da gripe e anticovid crescem às véspera do Natal

Às vésperas do Natal deste ano, o surto de gripe com casos da agressiva variante H3N2 em circulação e o adiantamento da aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 fizeram com que os postos de vacinação, para ambas as doenças, registrassem um grande número de pessoas, nesta quinta-feira (23), em Belém. Ao longo da semana, a situação não foi diferente nas unidades de saúde pública e privadas da capital paraense. A demanda fez com que a Prefeitura de Belém tomasse algumas medidas com objetivo de conter a doença.

Em busca da terceira dose da vacina anticovid, várias pessoas aguardavam para serem imunizadas, por volta das 10h30, no estacionamento de um shopping, localizado na avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto. Já na Unidade Municipal de Saúde (UMS) da Sacramenta, às 13h, poucas pessoas aguardavam pela chegada dos enfermeiros do turno para que fossem aplicadas as vacinas contra a covid-19 e o vírus influenza H3N2.

Fábio Mercês, 40 anos, foi à UMS da Sacramenta para garantir a imunização contra a gripe. Ele conta que tem receio de contaminar a filha pequena de 4 anos, por isso, decidiu se prevenir e receber a aplicação da vacina. “Essa gripe tá muito forte, alguns parentes e amigos meus pegaram e a situação deles não tá fácil. Achei melhor vir para cá e me vacinar para que ela não corra nenhum risco de ser infectada”, afirmou.

Com a alta dos casos de síndrome gripal na capital, houve quem se preocupasse com um possível esgotamento de vacinas, como aconteceu com o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). No entanto, o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Maurício Bezerra, garante que há vacina contra a gripe suficiente para atender a população pelo menos por mais 15 ou 20 dias. Ele também diz que a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) já foi contactada para que novas doses sejam solicitadas ao Ministério da Saúde (MS).

“Já recebemos um retorno dessa nossa demanda. O Ministério da Saúde adquire as vacinas, repassa para os estados, que distribuem aos municípios. A previsão do MS é que na próxima semana possamos receber uma quantidade de reforço”, disse o secretário da Sesma. Para reforçar a rede de atendimento aos casos de síndrome gripal em Belém, a Prefeitura de Belém, disponibilizou 70 pontos de vacinação, além da vacinação itinerante, levando o imunizante aos bairros mais periféricos e populosos da capital e dos distritos, por meio da Unidade Móvel de Vacinação, até o próximo dia 27.

O secretário explicou que ambas as vacinas podem ser tomadas no mesmo dia e pediu para que a população mantenha os cuidados preventivos com a saúde no Natal. “Não há problema em tomar a vacina contra a gripe e o imunizante anticovid no mesmo dia. Você pode receber as duas aplicações no mesmo braço ou em braços diferentes, que é o recomendado por conta das dores na região da aplicação. Sobre os encontros de Natal deste ano, é fundamental que todos continuem se cuidando, usando máscaras, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social para contermos a propagação dos vírus”, orientou Maurício Bezerra.