Em Belém, pré-matrícula na rede municipal começa dia 20 de janeiro

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) de Belém definiu, nesta terça-feira (5), o cronograma de pré-matrículas e matrículas do ano letivo de 2021. A novidade é que haverá uma busca ativa de alunos no período de 11 a 15 de janeiro, com o objetivo de garantir a permanência de crianças e adolescentes na escola e evitar ou reverter casos de evasão escolar.

De acordo com o calendário definido, a pré-matrícula para novos alunos especiais será no período de 20 a 21 de janeiro; e para alunos novos da educação infantil, do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) o calendário será de 22 de janeiro a 2 de fevereiro.

De 20 de janeiro a 2 de fevereiro, será realizada a confirmação da pré-matrícula. E entre os dias 8 e 12 de fevereiro terá reoferta de vagas nas escolas, com atendimento presencial por agendamento.

O calendário foi definido em reunião realizada no início da noite desta terça-feira. Até por volta das 19h10, a reunião ainda não tinha encerrado e ainda não tinha sido divulgado o meio pelo qual a pré-matrícula e a confirmação dela serão realizadas.

A assessoria da secretaria informou que a minuta da resolução de matrícula está sendo preparada. A expectativa é que até esta quarta-feira (05) mais detalhes sobre o processo de matrícula sejam divulgados.