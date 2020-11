Em Belém, população ignora decreto e passa o feriado em praias, balneários e igarapés

Embora não houvesse aglomerações, muitas pessoas foram até a praia de Outeiro, localizada no distrito de Icoaraci, em Belém, na manhã deste domingo (1º), na véspera do feriado do Dia de Finados. A população descumpriu a decisão da Prefeitura Municipal de Belém, que, ao longo desta semana, manteve vetado o acesso de atividades em balneários, conforme o artigo 7º do decreto Nº 97.653/2020: "praias, balneários e igarapés permanecerão fechados ao público para atividades que gerem aglomeração de pessoas, como excursões, piqueniques e circulação".

O tenente Leonildo Silva, do Corpo de Bombeiros, disse que não houve registro de nenhum tipo de ocorrência até as 11h de ontem. "Está bem tranquilo, o que é atípico para um feriado prolongado. Mesmo assim, nossa operação vai continuar até as 18h desta segunda-feira (2), quando o movimento deve ser maior", afirmou. Segundo os comerciantes, o local fica mais lotado durante o turno da tarde, quando os banhistas vão almoçar e aproveitam para tomar banho no rio.

Proprietária de um bar e restaurante na orla da praia, Regina Vasconcelos contou que o fluxo de banhistas estava "normal" e "dentro do padrão", como em outros domingos. Todos os funcionários do estabelecimento estavam respeitando as medidas sanitárias de distanciamento, uso de máscaras e higienização com álcool em gel, porém, a reportagem não viu banhistas seguindo essas regras. "Eu e minha equipe estamos levando a sério, não quero levar multa, mas o público vive a vida normalmente. Faço minha parte, oriento, mas eles não querem saber. Mesmo entendendo que estamos em uma pandemia, ficam sem máscaras", ressaltou.

A atendente Bárbara Muniz, de outro restaurante e bar na orla, disse que no horário em que a reportagem esteve no local o movimento ainda estava começando, por volta de 11h. Porém, no sábado (31), o fluxo foi fraco, segundo ela. A explicação é que, com o feriado, muitos moradores da Grande Belém viajaram para outras praias. "Acho que no feriado desta segunda também vai ficar bem leve o movimento", adiantou. A equipe do estabelecimento também seguia as medidas sanitárias, mas o público, segundo a atendente, "nem pega no álcool em gel".

Banhistas aproveitam praia com familiares

Entre as pessoas que estavam aproveitando o domingo, na véspera do feriado, estavam as amigas Rosa Helena, de 57 anos, que é dona de casa, e a assistente social Kelly Sena, de 52 anos. As duas levaram suas mães: Luiza Carrera, de 73 anos, e Rosalina da Silva, de 87, respectivamente. Rosa conta que, desde o início da pandemia, sua mãe não saía de casa, e agora as duas aproveitam os momentos juntas quando podem.

Quanto aos cuidados no local, todas opinaram que o movimento estava tranquilo e que isso é positivo, já que evita aglomerações, especialmente porque são pessoas idosas, do grupo de risco. "Estamos tomando todos os cuidados", disse Luiza, mãe de Rosa.

Já a atendente de farmácia Ádila Lima, de 28 anos, estava sentada em uma mesa enquanto a família aproveitava para tomar banho na manhã de ontem. "Não venho sempre aqui, mas estou achando tranquilo, sem muita gente, está saudável. Temos receio por conta da pandemia, mas o maior cuidado que estamos tendo é ficar afastado do público maior", disse a banhista.