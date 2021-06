Em Belém, pessoas nascidas em 1963 serão vacinadas nesta sexta

Nesta sexta (04), Belém vai imunizar com a primeira dose as pessoas nascidas em 1963 (1ª chamada), ou seja, com 58 anos completos ou a completar em 2021. Será das 9h às 17h, em Belém e nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Belém.

Próximos grupos

Na próxima segunda (07), o município vai aplicar a segunda dose da vacina Coronavac em idosos. A expectativa é que os critérios sejam informados na noite desta sexta-feira (04), junto com o calendário de vacinação da próxima semana. De acordo com o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde de Belém, Claudio Salgado, as doses para essa categoria já estão garantidas.



"Temos Coronavac guardada em estoque especificamente para esse dia, para D2, que a gente chama, que é a segunda dose. O pessoal idoso que, por algum motivo, ainda não conseguiu fazer", explicou em entrevista ao jornal Bom dia Pará desta quinta-feira (03).

Na quarta (02), o Pará recebeu 215.750 doses da vacina da Oxford/AstraZeneca. Com isso, a capital se programa para ampliar o calendário vacinal. "Por enquanto, vai até amanhã [sexta]. Estamos vendo a possibilidade de fazer algo no sábado, dependendo do quantitativo de vacinas que chegaram. Dependendo do quantitativo que vai ser liberado, provocar um cronograma para a próxima semana", detalhou Claudio Salgado.



Ainda há dois grupos prioritários da fase três a serem vacinados. "Temos ainda os trabalhadores da educação. Já reunimos, nesta semana, e vamos reunir, de novo, na terça-feira. Provavelmente, lá para sexta e sábado, devemos fazer o ensino fundamental. E temos os trabalhadores do transporte público, motoristas e cobradores, que vamos chamar para conversar agora", detalhou Claudio.



O Departamento de Vigilância em Saúde espera que, na próxima chamada para profissionais da educação, haja mais clareza sobre quem pode ou não ser vacinado. "Tivemos dificuldade com os estagiários com contracheque, sem contracheque, que vamos resolver. Vamos chamar separadamente os estagiários. E tivemos uma questão com alguns tutores, pessoas que acompanham o pessoal da educação especial, como autistas, por exemplo. Também estamos conversando com eles para ver como podemos sanar isso", concluiu.



Pontos de vacinação em Belém:

1. Aldeia Cabana. Avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira. Drive-thru e a pé;

2. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Bairro Reduto, a pé;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco, a pé;

4. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha, a pé;

5. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá, a pé;

6. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré; a pé;

7. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro; a pé;

8. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso; a pé;

9. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão; a pé;

10. Icoaraci: Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro; a pé;

11. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148.

12. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá, a pé;

13. Igreja Universal, rua Osvaldo Cruz 121, Verdejantes, a pé.

14. Mosqueiro. Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila, a pé;

15. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G),a pé;

16. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287, a pé;

17. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto, a pé;

18. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01,Guamá, a pé.