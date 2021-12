Em Belém, ônibus articulados do BRT não circularão em 1º e 2 de janeiro

Nos dois primeiros dias de janeiro de 2022, ou seja, neste sábado (1º) e no domingo (2), as estações do Sistema BRT (Bus Rapid Transit) vão estar fechadas e os ônibus articulados não circulam nestes dois dias. A informação é repassada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOb).

Como repassa a SeMOB, somente o terminal Mangueirão estará funcionando, de modo a realizar a integração feita pelos ônibus convencionais e pelas linhas troncais. Os ônibus das linhas alimentadoras convencionais seguirão seu trajeto normal.

Os troncais, que trafegam pela via expressa do BRT, circulam, nesses dias, fora da canaleta, entrando pela pista lateral nas avenidas Augusto Montenegro e Almirante Barroso.