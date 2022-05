Em Belém, feira de adoção de animais acontece neste sábado (28); confira como acolher um pet

No próximo sábado (28), o Centro de Zoonoses (CCZ) de Belém realizará a 2ª Feira de Adoção de Cães e Gatos, na sede do órgão, localizado na avenida Augusto Montenegro. O evento começa às 8h e segue até as 14h. No total, 28 animais serão disponibilizados para doação.

Para seguir com o processo de adoção, o futuro responsável pelo animal passará por uma triagem com a equipe de médicos veterinários do CCZ, que analisará se o mesmo possui condições e estruturas para abrigar o novo pet. Outra exigência necessária é a apresentação de CPF para associar o cadastro do responsável ao cão ou gato adotado.

Segundo informações da prefeitura, a iniciativa faz parte do projeto “Animal Comunitário”, que atua recolhendo os animaizinhos em situação de abandono. Ao concluir o processo, os tutores recebem os animais já vacinados, vermifugados, castrados e já saem do local com um microchip acoplado.

Microchip nos animais garante mais facilidade

A tecnologia do microchip nos cães e gatos reúne informações essenciais sobre cada animal doado em um banco de dados, além de facilitar o encontro dos animais em caso de perda. Além disso, é possível acompanhar informações do animal como nome, peso, histórico de saúde, nome do tutor e dentre outros dados.

Serviço

2ª Feira de Adoção de Cães e Gatos

Data: 28/05 (sábado)

Horário: 8h às 14h

Local: sede do Centro de Zoonoses, localizado na Avenida Augusto Montenegro

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Cultura, Victor Furtado)