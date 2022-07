Em Belém, encontro ‘Bicicultura’ busca debater sobre a prática do ciclismo

De 7 a 10 de julho, Belém recebe o encontro “Bicicultura”, promovida pelo coletivo ParáCiclo e pela União de Ciclistas do Brasil (UCB), na Fundação Cultural do Pará (Centur), no bairro de Nazaré. O objetivo é promover debates sobre a prática da cultura do ciclismo como alternativa de mobilidade urbana. A programação, que contará com palestras e oficinas, inicia nesta quinta-feira (7), com uma atividade para ensinar a pedalar, das 10h às 12h, na área do estacionamento do shopping Pátio Belém, com participação da Escola Bike Anjo (EBA).

Ainda na quinta (7), às 14h30, será realizada a abertura oficial do evento no Centur. Haverá apresentação do artista Cleber Cajun, seguido da mesa principal, composta pela Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA), da Prefeitura de Belém, da União de Ciclistas do Brasil e Coletivo ParáCiclo. A programação completa está disponível no site do Coletivo ParáCiclo.

Daniele Queiroz, coordenadora do evento do Coletivo ParáCiclo, explica que o Bicicultura é um evento de livre acesso e gratuito, que traz como tema “Pedalar é preciso. Amazônia, necessária!”. Ela diz que Belém receberá pessoas de todo país e representantes de entidades renomadas no debate da mobilidade ativa.

“O evento será sediado pela primeira vez no norte do país. A cidade foi escolhida através de votação de cicloativistas, pesquisadores e interessados na pauta da mobilidade. É impressionante como as pessoas têm um imaginário bonito da cidade. Belém é uma cidade muito propícia para pedalar, é uma cidade plana e em poucos minutos você sai de um bairro para outro”, comentou.

Biciculturinha, uma programação destinada às crianças

O Biciculturinha será um espaço dedicado às crianças. No espaço infantil haverá atividades como leitura de livros, desenhos, pinturas e brincadeiras realizadas por monitoras nos horários da manhã e tarde.

Rejane Cruz, coordenadora geral do ParáCiclo, reforça a necessidade do envolvimento das crianças durante os dias de evento. “Muito se fala sobre a importância das crianças no planejamento das cidades. Por isso garantimos que a programação também fosse interessante para elas”, explicou.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)