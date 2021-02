Policlínicas Itinerantes recebem mais de 700 pessoas por dia em Belém

Dezenas de pessoas estiveram na manhã desta terça-feira (2) em busca de atendimento médico nas policlínicas itinerantes de Belém com sintomas leves e moderados da covid-19. Segundo a Sespa, em média 120 pessoas vêm sendo atendidas diariamente na Unidade Básica de Saúde da Pedreira e 120 pessoas Unidade de Referência Especializada (URE) Reduto. Além disso, são realizados 300 atendimentos na Policlínica do Hangar e 250 atendimentos na Policlínica do Mangueirão.

Por volta das 11h, a agente de portaria desempregada Márcia Galvão, 49 anos, e a filha dela, 22 anos, já tinham sido atendidas pelo médico e aguardavam pela realização do exame para confirmar ou não se estavam com o vírus. Além de sentirem alguns sintomas, a preocupação da mãe era porque o esposo é viajante e passou por Manaus (AM).

“Há três dias, sinto dores na cabeça, no fundo dos olhos e região da lombar, além de mal estar e água nos olhos. Minha filha tem os mesmos sintomas e sentiu febre. O médico já nos atendeu e vamos fazer os testes. Se der positivo, vamos ter que nos tratar e respeitar as regras. Nossa preocupação é também porque meu esposo trabalha viajando para todos os estados e, há pouco tempo, esteve em São Paulo, Manaus e Belém, e já voltou a viajar, mas ele não tem sintomas”, conta Márcia Galvão.

Ela e a filha chegaram às 7h e, uma hora mais tarde, conseguiram senha para atendimento na Policlínica Itinerante da Pedreira, que funciona dentro da Unidade Básica de Saúde do mesmo bairro, na avenida Pedro Miranda com a travessa Mauriti.

Pela segunda vez nessa pandemia, a vendedora Socorro Negrão, 49 anos, teve sintomas suspeitos da covid-19. Nesta última vez, já faz duas semanas que ela sente sintomas. “Sinto muitas dores no corpo e na cabeça. Vim antes na emergência, tomei remédio para dor e só passou naquele dia e voltou. No final da tarde, sinto essas dores. Acho muito estranho. Vim para o atendimento e quero fazer o teste para a covid-19. No final de maio, tive aquela covid-19 em que perdi o olfato e o paladar, e me cuidei em casa. Mas agora estou muito preocupada”, afirma Socorro.

Febre e dores no corpo e na cabeça foram os sintomas que também levaram a auxiliar de almoxarifado desempregada Lilian Costa, 36 anos, a buscar atendimento na Policlínica Itinerante. “Há quatro dias, sinto bastante dor na cabeça e no corpo e febre. Ainda estão consultando as pessoas da manhã e estou esperando darem senha, a partir das 12h, para atendimento da tarde. Tenho que ver o que é, porque em casa está todo mundo desse jeito e a gente não pode brincar com esse vírus”, diz Lilian Costa, que no início da pandemia teve alguns sintomas, não conseguiu fazer o teste e se recuperou em casa.

Oficialmente, no Pará, existem 331.163 casos confirmados e 7.669 pessoas morreram pela covid-19. São 52.617 casos descartados e 759 em análise no Estado. Em Belém, são 66.660 casos confirmados e 2.605 mortes com letalidade de 3.91%. Os dados foram atualizados às 18h desta segunda (1º) pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa).

Atendimentos

Os serviços das Policlínicas Itinerantes são indicados para quem apresenta sintomas leves e moderados da covid-19 ou de outras síndromes respiratórias gripais. Elas oferecem atendimento por demanda espontânea, isto é, o paciente não precisa ser encaminhado por outro médico. Basta apenas ir ao local portando um documento de identificação oficial.

Nas Policlínicas Itinerantes os pacientes são encaminhados à triagem, onde é verificada a oxigenação do sangue e a pressão arterial. “Caso haja necessidade, o paciente é encaminhado ao médico de plantão, que solicita os exames complementares e já fornece a receita com os medicamentos indicados para o tratamento dos sintomas. Todos os testes de RT-PCR são encaminhados ao Laboratório Central do Estado (Lacen). A equipe responsável liga para o paciente para buscar o resultado”, esclarece a Sespa.

Com relação aos Hospitais de Campanha, a Sespa destaca que não são prontos-socorros, por isso as pessoas não devem procurá-los diretamente em busca de atendimento. Os leitos do Hospital de Campanha do Hangar são geridos pela Central de Regulação do Estado.

Endereços e horários de funcionamento das Policlínicas Itinerantes:

• Unidade Básica de Saúde da Pedreira - Avenida Pedro Miranda, nº. 1346. Atendimento de segunda a sábado, das 8h às 17h. Domingos, das 8h às 13h.

• Unidade de Referência Especializada (URE) Reduto – Avenida Visconde de Souza Franco (Doca), s/n, entre as ruas Manoel Barata e Ó de Almeida. Atendimento de segunda a sábado, das 8h às 17h. Domingos, das 8h às 13h.

• Poli no estacionamento do Hangar – Centro de Convenções - Avenida Doutor Freitas, s/n. Atendimento de segunda-feira a sábado, das 8h30 às 17h.

• Poli Mangueirão - Avenida Augusto Montenegro, s/n. Atendimento de segunda-feira a sábado, das 8h30 às 17h.