Colóquio debate a preservação do patrimônio histórico e cultural da Cidade Velha

Conhecido por ser um dos bairros mais antigos de Belém, a Cidade Velha possui grande valor para a memória da capital. Para debater os desafios e as soluções para preservação do patrimônio histórico e cultural do local, será realizado nesta terça-feira (14) o "Colóquio Cidadão”, promovido pela Associação Cidade Velha-Cidade Viva (CiVViva). Será das 9h às 12h, no Auditório Nathanel Farias Leitão, no prédio do Ministério Público do Pará, no bairro da Campina, em Belém. O evento é gratuito e aberto ao público.

Em parceria com o Ministério Público do Pará (MPPA), a programação contará com a participação de proprietários de imóveis históricos, moradores da Cidade Velha e de especialistas em poluição sonora, arquitetura e mobilidade urbana, que irão expor medidas para proteger e defender a memória histórica. Para os estudantes participantes, será concedido certificado de participação.

Confira a programação

9h - Abertura e composição da mesa principal

9h15 - Apresentações:

- Cidade Velha, o ver e o viver, com o professor Michel Camarão Ruffeil

- Poluição sonora na Cidade Velha, com o arquiteto Antonio Carlos Lobo Soares

- Educação patrimonial, ambiental e de trânsito na Cidade Velha, com o arquiteto e urbanista Pedro Paulo dos Santos

- Acessibilidade e mobilidade na Cidade Velha, com o Professor José Francisco Ramos

- Cidade Velha: dever de cuidar e direito de usufruir, com o advogado e professor Márcio Pinto Martins Tuma

- Legislação boicotada, com a economista Dulce Rosa Bacelar Rocque

10h45 - Intervalo 15 minutos

11h - Palavra aos presentes

12h - Encerramento, com o doutor Nilton Gurjão das Chagas

A idealizadora da Associação Cidade Velha-Cidade Viva, Dulce Rocque, destaca que a realização do colóquio é importante para alertar sobre o estado em que se encontra o patrimônio histórico e a falta de vigilância no bairro da Cidade Velha.

“As quatro praças reestruturadas em 2020, foram depredadas rapidamente. A do Relógio ninguém nem chegou a ver os balizadores. Na do Carmo sobraram uns quatro, dos cem que colocaram. Ainda levaram as lâmpadas dos postes e a fiação elétrica enterrada. A das Mercês também está perdendo seus balizadores. A iluminação da praça Dom Pedro I e da Felipe Patroni também estão sumindo”, explicou Dulce Rocque.

“É impossível usar suas calçadas. E não só pela presença de postes numa largura de meio metro, mas também pelos vãos que fizeram para que os carros entrassem nos porões que viraram garagens”, completou.

Para ela, a presença da sociedade no colóquio é uma forma de fazer com que a lei seja cumprida. Dulce destacou que, no artigo 216 da Constituição Federal, é estabelecido que o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promova e proteja o patrimônio cultural brasileiro.

A idealizadora do evento ainda explica que a Cidade Velha possui grande valor para a história da capital paraense, pois o bairro preserva o que era Belém em 1700. “Se continuarmos com a poluição sonora, esses prédios virão ao chão em breve”, afirmou.

Serviço

Colóquio Cidadão

Data: 14/06 (sexta-feira)

Horário: das 9h às 12h

Local: Auditório Nathanel Farias Leitão, no prédio do Ministério Público do Pará, localizado na Rua João Diogo, número 100, bairro da Campina, em Belém

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)