Em Belém, Casinha do Papai Noel estará aberta ao público durante a época natalina

Neste sábado (13), será realizada a abertura da Casinha do Papai Noel, com uma programação natalina inédita, a partir das 19h. Localizada na Praça Batista Campos, em Belém, o local é voltado para a criançada, familiares e demais visitantes, no qual será possível fazer fotos com o ‘bom velhinho’. A experiência segue na capital paraense até 21 de dezembro.

Além da abertura oficial da Casinha, todos poderão desfrutar de um ambiente sonorizado pela árvore natalina, fluxo organizado de famílias e apoio das equipes de cerimonial e comunicação. A iniciativa da Prefeitura de Belém faz parte de um conjunto de atividades especiais neste mês de dezembro.

Confira a programação da Casinha

19h – Abertura da Casinha do Papai Noel

19h às 21h – Experiência Natalina na Praça

21h – Encerramento

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades