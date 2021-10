Em Belém, casa estreita viraliza nas redes sociais: ‘Melhor que muita larga’

Na última semana, uma casa chamou atenção de vários internautas em Belém. Tudo aconteceu após o anúncio da venda da residência que foi construída em um lote estreito, na travessa Curuzu, no Bairro do Marco. Mas o que chamou atenção foi a maneira que o pequeno espaço foi pensado e elaborado, encantando a Web que chamou até de “casa de revista”.

A divulgação da venda do imóvel aconteceu no Twitter. O que surpreendeu o proprietário foi a grande repercussão que teve, alcançando mais de 200 mil pessoas em apenas 12 hrs. A casa tem apenas 2,75 metros de frente com 22 metros de fundo, totalizando 150 m². Ela foi pensada e planejada para que tudo ficasse harmonioso dentro do espaço reduzido. Veja: