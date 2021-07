Em Belém, campanha de vacinação contra a covid-19 ganha reforço militar

Militares do Comando Conjunto Norte (CCjN), formado pelo Comando Militar do Norte, Comando do 4º Distrito Naval e Comando Aéreo Norte, irão realizar a triagem das doses de vacinas contra covid-19, em conjunto com agentes de saúde. Os militares começaram o reforço nesta quinta-feira (22), no ponto de vacinação localizado na Estação das Docas. O apoio segue nas próximas etapas da campanha de imunização.

Esse apoio segue o contexto da "Operação Covid-19", que coordena as atividades das Forças Armadas no combate à epidemia causada pelo coronavírus. O apoio é prestado a órgãos e agências de saúde municipais, estaduais e federais.

Em Belém, a ação ocorre em apoio à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e irá seguir o cronograma dos demais pontos da cidade de Belém, com horário de atendimento das 9h às 17h. O atendimento ao público será conforme o calendário de aplicação da capital.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)