Em Belém, Cadastro Único nos CRAS e na Central do CadÚnico estarão suspensos nos dias 6 e 7 de maio

A Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA), que desenvolve atividades de amparo e proteção de populações que vivem em situação de risco pessoal e social, informou, na manhã deste domingo (05/05), que não haverá atendimento do Cadastro Único nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e na Central do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) nos dias 6 e 7 de maio, respectivamente, segunda e terça-feira, em Belém. A determinação segue a portaria do Governo Federal de Nº 42, de 2 de maio de 2024.

Segundo a FUNPAPA, o atendimento retornará na quarta-feira (8). “A suspensão do sistema é para integrar as informações ao banco de dados”, informou em nota.

Os demais 12 CRAS espalhados pela cidade irão funcionar normalmente para os outros serviços. “[Somente] a Central do CadÚnico não abrirá nos dias mencionados”, reforçou.