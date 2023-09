Servidores da Funpapa voltam a protestar por melhores condições trabalhistas

Dezenas de funcionários da Fundação Papa João XIII (Funpapa) estão reunidos, nesta terça-feira (19), na sede da instituição, localizada na avenida Romulo Maiorana, para cobrar melhorias no sistema de trabalho. Eles cobram mudanças na infraestrutura, com a disponibilização de equipamentos, e realinhamento salarial. Essa não é a primeira vez que o grupo reivindica.

No último dia 28 de agosto, os servidores já estavam mobilizados e chegaram a fazer greve em frente à Central do Cadastro Único (CadÚnico), na avenida Augusto Montenegro. A mobilização segue buscando respostas do presidente de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), e do presidente da Funpapa, Alfredo Costa. Os funcionários da Fundação esperam que um planejamento seja apresentado.

“Nossas pautas são duas: condições de trabalho, a questão dos equipamentos que tem que chegar nesses espaços, água, copo descartável, ar-condicionado, materiais didáticos e também a questão do realinhamento da nossa tabela salarial, porque os servidores da Funpapa têm um plano de cargos e carreira e esse plano não está sendo efetivado”, explica Renata Ferro, arte educadora da Fundação.

A mobilização é organizada pelo Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social (SintSuas), estrutura que reúne os servidores da Funpapa. A reportagem do Grupo Liberal solicitou posicionamento para a Fundação e para a Prefeitura de Belém e aguarda retorno.