Prazo final para atualização do CadÚnico gera fila, mas tem movimento tranquilo em Belém

Os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) de Belém registraram fila no início da manhã desta sexta-feira, 11, último dia para atualização cadastral do Cadastro Único (CadÚnico). Na Central do CadÚnico, na avenida Augusto Montenegro, mais de 100 pessoas aguardavam a abertura da unidade antes das 7h. Apesar disso, a reportagem do Grupo Liberal verificou que clima era de tranquilidade tanto na Central quanto nos CRAS do Guamá e da Terra Firme, onde os funcionários começaram a fazer a triagem dos usuários antes das 7h.

A atualização é obrigatória para beneficiários que não retificaram suas informações nos anos de 2016 e 2017. No entanto, muitas pessoas que se encontravam na fila foram orientadas a retornar outro dia porque não faziam parte do público-alvo da campanha. É o caso de Ariadne Prado, 44, que chegou 5h na Central do CadÚnico, mas não foi atendida porque realizou a última atualização de dados em 2020. "Como eu estou desempregada e tenho um casal de filhos fiquei com medo de perder o benefício. O Auxílio Brasil e a tarifa de energia me ajudam muito, não posso ficar sem", conta.

Já a dona de casa Deiane Cristo, 35, também procurou a central receosa de ter o Auxílio Brasil bloqueado. "Eu vi no jornal que precisava fazer a atualização e vim procurar porque dependo dele pra manter meus três filhos. Estou na expectativa de conseguir", disse ela que também realizou a última atualização em 2020.

No CRAS do Guamá, na rua Augusto Correa, também foi grande o fluxo de usuários, mas após às 7h todos já estavam sendo atendidos dentro do local, recebendo orientações na recepção ou aguardando sentados. O mesmo procedimento foi observado no CRAS da Terra Firme, que funciona na travessa Lomas Valentinas.

Funcionários da Funpapa realizaram triagem do público prioritário para revisão cadastral do CadÚnico (Thiago Gomes / O Liberal)

O CadÚnico é necessário para que os beneficiários tenham acesso ao Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem, isto é, quem não revisar os dados pode perder o direito a esses auxílios.

De acordo com o último levantamento da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), cerca de oito mil famílias estariam pendentes com a atualização cadastral em Belém. Em Ananindeua, a prefeitura do município estimava que nove mil também precisariam realizar o procedimento até esta sexta-feira. O Ministério da Cidadania informou ao Grupo Liberal que 798,8 mil famílias convocadas para a revisão cadastral continuam com o procedimento pendente em todo o país, sendo que 234,4 mil são beneficiárias do Auxílio Brasil.

Por meio de nota, a Funpapa informou que os 12 CRAS da capital e a Central do CadÚnico de Belém funcionarão normalmente até às 17h para atender prioritariamente o público convocado pelo Governo Federal. Além disso, a Fundação ressalta que aqueles que tiveram nenhuma mudança de dados podem realizar a atuação utilizando o aplicativo “Meu CadÚnico”.