Prazo de atualização do CadÚnico encerra nesta sexta; Belém tem 8 mil famílias na fila

O prazo para que as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) atualizem seus dados junto ao programa encerra nesta sexta-feira (11) e há expectativa de grandes filas ao redor do país. Apenas em Belém, cerca de oito mil famílias ainda não haviam realizado o procedimento até ontem, segundo a Fundação Papa João XXIII (Funpapa), ligada à Prefeitura. No total, cerca de 20 mil famílias estavam aptas a fazer a atualização cadastral referente ao Número de Inscrição Social (NIS), mas cerca de 12 mil já concluíram essa etapa.

VEJA MAIS:

Como aponta o Ministério da Cidadania, a obrigação de atualização vale apenas para as famílias com cadastros revisados pela última vez em 2016 ou 2017, e a atualização é exigida para aqueles que recebem benefícios de programas sociais como Auxílio Brasil, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e ID Jovem. A Pasta ainda informa que as famílias inscritas no CadÚnico devem atualizar seus dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração. Esse procedimento é "fundamental", segundo o Ministério, para assegurar a qualidade dos dados e garantir que as informações registradas na base do Cadastro Único estejam sempre de acordo com a realidade das famílias.

VEJA MAIS:

Ainda de acordo com a Prefeitura de Belém, com o objetivo de oferecer comodidade e celeridade ao público, a Funpapa já realizou quatro mutirões de atualização, mas diz que os usuários do CadÚnico não compareceram como era esperado. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou a um posto de atendimento do Cadastro Único de seu município. Na capital paraense, todos os 12 Cras, além da Central do CadÚnico de Belém, estarão funcionando normalmente de 8h às 17h nesta sexta, com atendimento prioritário ao público que necessite de atualização.

Segunda cidade mais populosa do Pará, Ananindeua conta com cerca de nove mil famílias que ainda precisam atualizar o cadastro, de acordo com a Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat). No total, 20 mil famílias precisam da atualização no município, mas referentes aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. As que tiveram cadastros revisados pela última vez em 2018 e 2019, no entanto, só serão convocadas nos próximos anos.

A Secretaria informou ainda que o município tem, no total, 110 mil famílias cadastradas no CadÚnico. "Essas atualizações servirão para que o município fique 100% atualizado e, para atender a toda essa demanda, na sexta-feira o atendimento se estenderá até as 16h ou até o limite de 500 senhas", destacou o órgão municipal. Normalmente, o funcionamento se dá até as 14h.

Confira os locais para atualizar os dados do CadÚnico

Belém

Central do Cadastro Único Belém

Av. Augusto Montenegro, 2

(91) 98426-4613

Cras Aurá

Rodovia BR 316, Granja Modelo Km 6

(91) 3235-5102 / (91) 98568-2511

Cras Guamá

Rua Augusto Corrêa, 494, esquina com Perimetral

(91) 3217-1214

Cras Cremação

Av. Alcindo Cacela, 2993, entre rua São Miguel e rua Fernando Guilhon

(91) 98568-2630

Cras Jurunas

Rua dos Mundurucus, 360, entre trav. de Breves e av. Bernardo Sayão

(91) 98568-3941

Cras Mosqueiro

Rua Francelina Santos, 509, próximo à Guarda Municipal

(91) 3771-5988 / (91) 98568-4844

Cras Barreiro

Trav. Djalma Dutra, 265, esquina com Municipalidade

(91) 98568-7529

Cras Benguí

Rua Betânia, alameda Ananindeua, 111

(91) 98568-7723

Cras Pedreira

Trav. Timbó, 1557, entre av. Visconde de Inhaúma e av. Marquês de Herval

Telefone não informado

Cras Outeiro

Avenida Beira Mar, 310

(91) 98568-2719

Cras Icoaraci

Rua Manoel Barata, 1104, próximo ao Fórum de Icoaraci

(91) 3297-7000

Cras Tapanã

Rua das Rosas, 194, entre Augusto Montenegro e rua Yamada.

(91) 98568-3419

Cras Terra Firme

Trav. Lomas Valentina, 2585, entre Almirante Barroso e João Paulo II

(91) 98425-9973

Ananindeua

Central do Cadastro Único Ananindeua

Passagem Suelly, esquina com a avenida Cláudio Sanders