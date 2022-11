Prazo para atualizar informações do CadÚnico termina nesta sexta-feira (11)

Termina nesta sexta-feira (11), o prazo para que famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal, com cadastros revisados pela última vez em 2016 ou 2017 atualizem os dados no sistema. Para isso, elas precisam procurar os centros de Referência em Assistência Social (Cras) de suas cidades. Essa atualização é obrigatória para a continuidade do recebimento de benefícios pagos via programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem. As informações são da Agência Brasil.

O primeiro prazo estabelecido para a atualização dessas famílias foi 15 de julho passado, mas a data foi prorrogada para o dia 14 de outubro por meio da Instrução Normativa, nº 3, do Governo Federal. Em razão das enormes filas que se formaram nos CRAs espalhados pelo país, o prazo foi novamente estendido.

Por causa dos impactos causados pela pandemia de covid-19, o processo de revisão cadastral foi escalonado e, neste momento, apenas as famílias com cadastros revisados pela última vez em 2016 ou 2017 estão sendo convocadas, de acordo com o Ministério da Cidadania. Já as famílias que atualizaram dados pela última vez em 2018 ou 2019 serão convocadas nos próximos anos.

“As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município”, informou o ministério em nota.