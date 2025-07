Em Belém, Assembleia Paraense comemora Dia Mundial do Rock com diversas atrações

A Assembleia Paraense celebra o Dia Mundial do Rock nesta quinta-feira (17), no Convés 360º (Sede Campestre), a partir das 19h. A programação inclui apresentações musicais, dança, confraternização e um resgate dos grandes clássicos do rock and roll mundial.

Entre as atrações, o público poderá curtir o Elvis da Amazônia, que promete um repertório com os sucessos do Rei do Rock, Elvis Presley, e a Orquestra Paraense de Cinema, que apresentará trilhas de rock presentes em produções cinematográficas.

Além deles, o grupo Roosevelt Bala & Banda interpretará clássicos de bandas consagradas do rock, e o DJ Felipe Proença completa a festa com uma playlist especial para celebrar o Dia Mundial do Rock.

Dia Mundial do Rock

A festa é dia 17, mas o Dia Mundial do Rock é comemorado dia 13 de julho, data escolhida em homenagem ao evento Live Aid. O Live Aid foi um show simultâneo realizado em Londres, na Inglaterra, e na Filadélfia, nos Estados Unidos, com o objetivo principal de combater a fome na Etiópia. Entre os artistas que participaram, estavam Queen, David Bowie, Mick Jagger, U2 e Paul McCartney.