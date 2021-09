Em Belém, áreas periféricas e centrais ganham arborização na ação 'Setembro Verde'

A partir do próximo sábado (11), áreas periféricas e centrais de Belém vão ganhar mais vida com o plantio comunitário de mudas. A ação de arborização será nas margens do Canal São Joaquim, o maior da capital, que se estende pelos bairros da Sacramenta, Val-de-Cans e Barreiro. A ação integra a "Operação Setembro Verde", que será lançada neste dia pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), em comemoração ao Dia da Amazônia, celebrado neste domingo (5).

O plantio de mudas às margens do Canal São Joaquim começará pela avenida Júlio César e se estenderá até o espaço Ver-o-Rio, em parceria com os moradores da área, que ajudarão a plantar as mudas dos vegetais.

De acordo com a Semma, a ação envolve o poder público e a sociedade, com a finalidade de incluir Belém entre as cidades mais arborizadas do Brasil. O planejamento é incluir as áreas periféricas, onde o índice de arborização é muito pequeno, a fim de que não se privilegie apenas o centro da cidade com serviços de arborização e paisagismo.

Setembro Verde

Setembro é um mês que concentra várias datas comemorativas no calendário ambiental nacional, além de que na região Amazônica, em função do clima, é um período seco, com grande ocorrência de desmatamentos e queimadas, principais causas das ameaças aos ecossistemas e biodiversidade da região.

Dessa forma, a Semma vai focar na preservação, conservação, manejo e uso sustentável dos ecossistemas, biodiversidade e melhores condições socioambientais no município.

A programação, que se estende ao longo deste mês, também inclui atividades formativas, como seminários, oficinas de educação ambiental, exibição de documentário no “Tela Verde Samaúma” sobre a Amazônia, bike passeio pelas áreas verdes de Belém, feira de produtos naturais e a assinatura do decreto de criação de duas Áreas de Preservação Ambiental (Apas) de Cotijuba do Tenoné.

Programação completa:

- Plantio Comunitário de Arborização no Canal São Joaquim (dias 11 e 19);

- Cinema Tela Verde Sumaúma: amostra de filmes sobre Amazônia (dias 9, 10, 16 e 17) - Praça Milton Trindade- Hortinho Municipal. Av. dos Mundurucus s/ - Bairro Batista Campos- Horário de 18h às 20 h.

- Ecofeira no Horto: Incentivo à economia circular, criativa e solidária (dias 11, 12, 18, 19, 25, 26) - Praça Milton Trindade- Hortinho Municipal, das 8h às 14h.

- Lançamento do Projeto Portas Abertas às Pessoas com Autismo (dia 14) - Chalé de Ferro do Bosque Rodrigues Alves, das 9h às 12h.

- Lançamento do vídeo do Curso sobre Produção de Sabão a partir do resíduo de óleo de cozinha (dia 18) - Praça Milton Trindade, 17h.

- Roda de danças circulares: saberes ancestrais sobre a natureza (dia 17) - Praça Milton Trindade, 17h às 18h.

- Seminário Educação Ambiental e Arborização em Belém (dia 21) - Anfiteatro do Memorial dos Povos, de 9h às 14 h.

- Audiências Públicas para aprovação da Criação da APA Cotijuba e Parque Ambiental do Tenoné (dia 21), das 17h às 18 h.

- Plantio de mudas no entorno do Portal da Amazônia (dia 22) - Portal da Amazônia, às 8h.

- Solenidade de abertura do Parque da Funbosque (dia 25) Fundação Escola Bosque - Distrito de Outeiro, às 8 horas.

- Assinatura do Decreto de Criação da APA Cotijuba (dia 25) Ilha de Cotijuba.

- Bike passeio: Trajeto saindo do Parque Ecológico do Gunnar Vingren - Canal São Joaquim até o Ver-o- Rio (dia 26), início às 8h.

- Assinatura do Decreto de Criação do Parque Ambiental do Tenoné (dia 28) - Comunidade do Tenoné- Sede da Associação Almir Gabriel, às 10h.

- Oficina de compostagem para o manejo de lixo orgânico (dia 28).