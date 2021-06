Em Belém, a meta é vacinar até quatro mil idosos com a 2a dose nesta segunda (7)

Em busca de diminuir o quantitativo de faltosos, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), realiza nesta segunda-feira (7) a quinta chamada da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 para a imunização dos idosos, acima de 60 anos.

Eles precisam ser residentes na cidade e ainda não terem feito a primeira ou a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. Neste dia, até 17h, a meta nos 18 pontos de vacinação é atingir de três a quatro mil com a segunda dose. E até dois mil idosos com a primeira dose de imunizante da Coronavac, do laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

Para ser atendido, basta levar RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Belém e o cartão de vacinação contra a covid-19 para os que já fizeram a primeira dose.

Ainda segundo a prefeitura, quem não for se vacinar nesta segunda (7) deverá esperar a nova chamada para o seu grupo.

O órgão municipal de saúde afirma também que enquanto houver necessidade serão abertas novas chamadas. E que, neste momento, ainda não dispõe de balanço parcial da imunização nos diversos pontos de Belém junto a esses idosos convocados pela quinta vez.

Pontos de vacinação, até 17h:

1. Aldeia Cabana. Avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira. Drive-thru e a pé;

2. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Bairro

Reduto; A pé;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco; A pé;

4. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha; A pé;

5. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá; A pé;

6. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré; A pé;

7. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro; A pé;

8. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso; A pé;

9. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão; A pé;

10. Icoaraci: Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro; A pé;

11. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148

12. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do

Guamá; A pé;

13. Igreja Universal, rua Osvaldo Cruz 121, Verdejantes. A pé.

14. Mosqueiro. Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila; A pé;

15. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal

(acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G); A pé;

16. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287; A pé;

17. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto; A pé;

18. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01,

Guamá. A pé.