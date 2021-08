Em Belém, 25 mil pessoas devem tomar a 2ª dose da Pfizer nesta terça

Cerca de 25 mil pessoas devem tomar a 2ª dose da vacina anticovid da Pfizer, nesta terça-feira (24), em Belém. É a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que reservou este dia para imunizar dois grupos: nascidos em 1964 e 1965 que tomaram a 1ª dose até 30 de junho; e pessoas com a 2ª dose da Pfizer atrasada e que receberam a 1ª dose até 12 de junho.

Das 9h às 17h, em 26 pontos montados na cidade e nos distritos. Nesta semana, para descentralizar ainda mais o serviço, a prefeitura garantiu mais um local para aplicação da vacina: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), localizado na Avenida Almirante Barroso, n° 1.155, no bairro do Marco. Para ser vacinado, basta levar RG, CPF e carteira de vacinação de Belém.

Nesta segunda (23), a capital paraense disponibilizou a 2ª dose da Astrazeneca para dois grupos: nascidos entre 1962 e 1969, que tomaram a 1ª dose até 30 de junho; e pessoas com a 2ª dose da Astrazaneca atrasada e que foram vacinadas até o dia 12 de junho.

Pontos de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6, Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto.

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica.

3. Cassazum, Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco.

4. Espaço Cultural do Castanheira Shopping Center, Rod. BR 316, km 01, 3° piso.

5. Colégio do Carmo, Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha.

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Marinha do Brasil, atracada no terminal hidroviário da Praça Princesa Isabel, Condor.

7. Escola de Enfermagem da Uepa, Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá.

8. Faculdade Cosmopolita, Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia.

9. Fibra, Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré.

10. Funbosque, Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro.

11. Ginásio do CCBS-Uepa, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso.

12. Ginásio Mangueirinho, Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão.

13. IFPA Campus Belém, Av. Almirante Barroso, 1155- Marco.

14. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso, Travessa dos Andradas, 1.110 - Ponta Grossa.

15. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, Travessa São Roque, 789, Cruzeiro.

16. Icoaraci - Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças, Praça Pio XII, nº 148.

17. Igreja do Evangelho Quadrangular - Barão de Igarapé-Miri, esquina com 25 de Junho, bairro do Guamá.

18. Mosqueiro - Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins, Rua Lalor Mota, 551, Carananduba.

19. Mosqueiro - Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, Rua Rodrigues Pinajé, 998.

20. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivamente pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G).

21. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358.

22. Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Rua do Una, n° 156.

23. Unama Parque Shopping, Rodovia Augusto Montenegro, 4300, Parque Verde, acesso lateral Rua Betânia.

24. Unama, Avenida Alcindo Cacela, nº 287.

25. Unifamaz, Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto.

26. Mirante do Rio, Campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA), Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá