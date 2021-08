Em Belém, 23 mil profissionais da educação devem receber a 2ª dose nesta sexta

Nesta sexta-feira (20), em Belém, 23 mil profissionais da educação devem receber a 2ª dose de vacina contra a covid-19. É a meta da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que antecipou a imunização para os trabalhadores de todas as funções que atuam nos ensinos infantil, especial, fundamental, médio e superior. Para esse dia da campanha, serão usados imunizantes da Pfizer e da Astrazeneca.

Das 9h às 17h, em 25 pontos montados na cidade e nos distritos (locais no fim da matéria), em espaços públicos e privados. É necessário levar RG, CPF e carteira de vacinação de Belém.

Apenas para o caso dos trabalhadores da educação, que estiverem com a segunda dose marcada para após o dia 20 de agosto, deve ser apresentado junto com o cartão de vacinação algum comprovante de vínculo (crachá, carteira de trabalho, contracheque ou declaração).

A Sesma reforçou que o cronograma de 2ª dose para esse público chegou antes do período em que estava agendado por conta do retorno das atividades escolares. "Foi adiantada por conta da necessidade do retorno às aulas presenciais", explicou a Secretaria.

Sobre o período exato para que a pessoa seja considerada imunizada após a 2ª dose, a Sesma explicou que depende de cada organismo. A média considerada equivale a duas semanas.

"Cada organismo reage de uma forma, dependendo de fatores como a faixa etária e o próprio sistema imunológico da pessoa. Em geral, em duas semanas após a segunda dose, a pessoa fica protegida, pois esse é o tempo que nosso sistema leva para criar anticorpos neutralizantes, que barram a entrada do vírus nas células", frisou.

Repescagens

Quem perdeu a data de alguma vacinação contra a covid-19 na capital, pode solicitar um novo agendamento na repescagem da Sesma, pelo e-mail vacinabelem@sesma.pmb.pa.gov.br. Depois do agendamento, o interessado pode acompanhar a solicitação pelo site belemvacinada.com.br.

Pontos de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto.

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica.

3. Cassazum - Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco.

4. Castanheira Shopping Center - Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural.

5. Colégio do Carmo - Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha.

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Marinha do Brasil, atracada no terminal hidroviário da Praça Princesa Isabel, Condor.

7. Escola de Enfermagem da UEPA - Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá.

8. Faculdade Cosmopolita - Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia.

9. Fibra - Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

10. Funbosque - Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro.

11. Ginásio do CCBS-UEPA - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso.

12. Ginásio Mangueirinho - Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão.

13. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso - Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta Grossa.

14. Icoaraci. Igreja do Evangelho Quadrangular - Travessa São Roque, 789, Cruzeiro.

15. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças - Praça Pio XII, nº 148.

16. Igreja do Evangelho Quadrangular - Barão de Igarapé-Miri, esquina com 25 de Junho, bairro do Guamá.

17. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins - Rua Lalor Mota, 551, Carananduba.

18. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo - R. Rodrigues Pinajé, 998.

19. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusiva pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G).

20. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358.

21. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará - Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Una, n° 156.

22. Unama Parque Shopping - Rodovia Augusto Montenegro, 4300, bairro Parque Verde, acesso lateral Rua Betânia.

23. Unama - Avenida Alcindo Cacela, nº 287.

24. Unifamaz - Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto.

25. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá) - Rua Augusto Corrêa, 01, bairro Guamá.