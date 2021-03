Em ato à véspera do lockdown, academias pedem para serem incluídas entre serviços essenciais

Professores e alunos de artes marciais protestaram, em Belém, na manhã desta segunda-feira (15). Eles caminharam pela Almirante Barroso, até o Palácio de Despachos do governo, ao fim da manhã desta segunda (15). Eles pediam que as academias sejam consideradas como serviço essencial e se mantenham abertas durante as medidas de restrição que visam conter o avanço da covid-19 no Pará.

Um lockdown de sete dias foi anunciado pelo governo do Estado no sábado (13). Ele deve passar a valer a partir das 21h desta segunda em cinco municípios que compõem a Região Metropolitana de Belém (Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara). O resto do Pará segue em bandeiramento vermelho. O colapso da oferta de leitos na rede pública e privada da Grande Belém motivou o lockdown na área metropolitana.

No lockdown, a Grande Belém retringirá a circulação e permanecerão abertas apenas as atividades essenciais. Um comitê científico do governo do Estado estima que o pior cenário da pandemia no Pará acontecerá atédia 22 de março.

Professores e instrutores caminharam até a sede do governo do Estado (via redes sociais)

'Estamos exigindo nosso direito de trabalhar'



Em um dos vídeos, um homem diz: “Essa aqui é a união dos esportes. Todo mundo junto por uma só causa. Nós somos essenciais. Existe a lei. Academia é essencial. Só estamos exigindo o nosso direito de poder trabalhar. Somos pais de família”, disse. Os manifestantes usavam máscaras.

Uma mulher segurava um cartaz dizendo: “Somos essenciais ao combate do vírus”. Em outro vídeo, um homem disse: “Estamos nos dispersando. Boas notícias. Hoje mesmo retornamos com documentos para as liberações da academia. Juntos, somos mais fortes. Academia é essencial. Oss!”. A expressão "oss" é uma demonstração de respeito. E é um termo levado muito a sério dentro do Jiu-Jitsu.

Ainda no dia 9 deste mês, o governador Helder Barbalho anunciou as novas medidas de combate à covid-19 anunciadas pelo governador Helder Barbalho na terça-feira (9), que passaram a vigor a partir do dia 10. O decreto proibiu o funcionamento de academias pelos próximos 7 dias, a contar da data de publicação das medidas. Mas, seguem autorizadas as atividades esportivas amadoras ao ar livre com até, no máximo, 4 pessoas.