Em até 90 dias Belém terá novo sistema de coleta e tratamento dos resíduos sólidos, diz prefeito

A previsão é que, em até 90 dias, esteja implantado o novo sistema de coleta e tratamento dos resíduos sólidos de Belém. É o que afirmou o prefeito Edmilson Rodrigues ao assinar, na tarde desta quarta-feira (7), no Palácio Antônio Lemos, o contrato de prestação de serviço com a empresa Ciclus Amazônia, vencedora da concorrência, no modelo Parceria Público Privado (PPP), para administrar o sistema de coleta e tratamento dos resíduos sólidos da cidade.

O prefeito disse que todos os esforços estão sendo feitos para que essa meta seja alcançada em menos de três meses. A Ciclus Amazônia é formada a partir do consórcio vencedor da licitação municipal, composto pelas empresas Terraplena Ltda, CS Brasil e Promulti Engenharia e Infraestrutura e Meio Ambiente Ltda.

Com a assinatura, a Ciclus Amazônia terá um prazo de até 90 dias para implantar o novo sistema de limpeza urbana em Belém, que deve operar por um período de 30 anos. Serão investidos R$ 700 milhões ao longo do contrato, além da geração de três mil novos postos de trabalho.

Edmilson disse que, em 90 dias, serão “comprados 50 ou mais caminhões modernos e milhares de contêineres e lixeiras para as praças, para os logradores públicos, além da contratação de milhares de trabalhadores. Inicialmente, dois mil já estão em processo de contratação para alcançar até três mil trabalhadores. E todo o investimento que vem na implantação de ecopontos, que não são aquelas unidades, tipo contêineres, que se colocam nas praças para a coleta seletiva”.

Ainda segundo ele, os 18 ecopontos serão estruturas de infraestrutura, com contêineres grandes para receber “aquilo que é tido como lixo, mas na verdade é material inerte, absolutamente reciclável, e que pode gerar emprego para as 12 cooperativas existentes, e que deverão ser fortalecidas com esse novo sistema. Esse sistema é realmente inovador no tipo de coleta, transporte dos resíduos, destino, tratamento, incluindo a reciclagem”. Ele completou: “A expectativa é que comece a operação em 90 dias, mas existe a expectativa de que esse prazo seja menor”.

Meta é aumentar coleta seletiva de 2% para 20% em três anos

O novo sistema de limpeza urbana de Belém também prevê o aumento de coleta seletiva de lixo na cidade, dos atuais 2% para até 20% em um prazo de três anos. Presidente da Ciclus Amazônia, Luiz Gomes disse que essa é uma meta ambiciosa. "Mas a gente acha que, criando os meios, é capaz da gente chegar nela com velocidade. A gente vai implantar um sistema de coleta de recicláveis e vamos implantar os pontos de entrega e os ecopontos”, afirmou.

“Então, na hora em que a gente conseguir implantar toda essa cadeia para receber esse material, aí a gente vai subir com velocidade o percentual. Essa estimativa é feita em função da análise do lixo da cidade, isso está feito já pela secretaria (Sesan) há muito tempo. E aí o nosso desafio agora, junto com a população, é fazer esse lixo chegar para a reciclagem”, completou.

O escopo do trabalho contempla coleta, varrição, implantação de ecopontos, recuperação da área do Aurá e implantação de novo aterro sanitário bioenergético, com capacidade para receber, por dia, cerca de 2,5 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos.

Os estudos e debates para a implantação do novo sistema de coleta de resíduos sólidos de Belém foram retomados pela Prefeitura em janeiro de 2021, coordenado pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). Após 10 anos sem a realização de um processo licitatório justo e amplo, a Prefeitura de Belém conseguiu concluir a licitação para a contratação de serviços de limpeza urbana no dia 8 de janeiro de 2024.