Em Ananindeua, vacinação contra covid-19 segue de segunda (4) a sexta-feira (8)

Ao longo da semana, de 4 a 8 de julho, a vacinação contra a covid-19 continua em Ananindeua. Os locais de vacinação funcionam de 8h às 12h30. É necessário apresentar RG, CPF ou cartão do SUS, além do comprovante de vacinação para quem vai tomar a partir da segunda dose.

Com o imunizante Coronavac poderão se vacinar crianças de 6 a 11 anos, sem comorbidades, e demais faixas etárias a partir dos 12 anos. A segunda dose desta vacina deve ser tomada depois de 28 dias da primeira aplicação e a terceira e quarta doses, quatro meses após a última aplicação. A terceira dose da Coronavac é liberada para pessoas a partir de 12 anos (independente do imunizante utilizado nas doses anteriores).

Com o imunizante da Pfizer pediátrico poderão vacinar crianças de 5 a 11 anos. A segunda dose, pode ser aplicada depois de um intervalo de dois meses completos. Para pessoas a partir dos 12 anos, a vacina Pfizer Adulto pode ser aplicada, com intervalo de quatro meses tanto entre a primeira e a segunda, quanto entre a segunda e a terceira dose.

Com o imunizante da Janssen, podem ser vacinadas pessoas a partir dos 18 anos, exceto gestantes. A terceira dose pode ser tomada com um intervalo de quatro meses da última aplicação, independente do imunizante utilizado anteriormente.

A quarta dose da Coronavac, Pfizer e Janssen pode ser tomada por pessoas a partir de 40 anos de idade, imunocomprometidas ou não, trabalhadores de saúde, da educação, Forças Armadas e de segurança e salvamento.

Confira os locais de vacinação em Ananindeua:

UBS Águas Brancas

UBS Águas Lindas

UBS Ananindeua Centro

UBS Ana Maria Moraes

UBS Ariri

UBS Atalaia

UBS Carlos Guimarães

UBS Cidade Nova IV

UBS Coqueiro

UBS Cristo Redentor

UBS Celso Leão

UBS Distrito Industrial

UBS Falcolândia

UBS Guajará I

UBS Guanabara

UBS Icuí

UBS Jaderlândia

UBS José Araújo

UBS Júlia Seffer

UBS Nova Águas Lindas

UBS Novo Cristo

UBS Nova Zelândia

UBS Roraima-Amapá

UBS Saré

UBS Una

UBS Warislândia