Em Ananindeua, vacinação chega aos jovens de 22 e 21 anos nesta terça

Jovens com 22 e 21 anos completos sem comorbidades de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, devem ficar atentos ao calendário vacinal contra a covid-19 desta terça-feira (03). Será a vez dessas faixas etárias receberem a 1ª dose. Das 8h às 13h, em oito pontos. Confira:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

4. UBS Jaderlândia

5. EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR

6. Igreja Universal - Aurá

7. Igreja Universal – Águas Lindas

8. Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

Documentação necessária: RG, CPF ou Cartão SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa) ou a carteira de acompanhamento em saúde de uma das UBS de Ananindeua.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informou que, desta vez, não haverá vacinação para quem perdeu o seu calendário, ou seja, quem pertence aos grupos remanescentes.

Segunda dose

A Prefeitura de Ananindeua também segue vacinando com a 2ª dose da Astrazeneca. Nesta terça (03), será a vez de quem tem 55 anos com comorbidades. Apesar de o calendário ser por faixa etária, quem estiver com agendamento para este dia e que esteja fora da faixa etária indicada, também será vacinado.

São quatro pontos de vacinação para a 2ª dose: Igreja Assembleia de Deus, no Maguari; Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6; Igreja Universal, em Águas Lindas e na UBS Jaderlândia. Também das 08 às 13h.

"A Secretaria informa ainda que, de acordo com uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde (MS), as grávidas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca devem tomar a segunda dose da Pfizer, portanto, devem aguardar um novo calendário que será divulgado em breve, assim que o município receber mais doses do imunizante", destacou.

Balanço

Nesta segunda (02), foi a vez de aplicar a 1ª dose em jovens de 23 e 24 anos completos sem comorbidades. Dede de janeiro, a Sesau já aplicou 301.841 doses na população, sendo 231.954 da primeira dose (D1) e 69.893 da segunda (D2).