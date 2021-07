Em Ananindeua, jovem com microcefalia espera há dois meses por fórmula alimentar

Há dois meses, a jovem com microcefalia Crislane Laise Pereira Silva, de 28 anos, do bairro do 40 Horas, em Ananindeua, não recebe do município a fórmula alimentar Isosource Soya, destinada à nutrição de pessoas com necessidades especiais, com condições específicas de dietas e/ou restrições alimentares. Condicionada a uma cama hospitalar dentro de casa e com intolerância a outros alimentos, ela depende diariamente de mais de um litro dessa fórmula, aplicada por meio de sonda de gastronomia.

A denúncia sobre a falta do produto veio da mãe dela, Cynthia Silva, que procurou a reportagem para dizer que está desesperada. Ela explicou que Crislane é atendida no Programa de Atenção Domiciliar Melhor em Casa Ananindeua e que, além de microcefalia, apresenta refluxo gástrico, o que a obriga a fazer uso de sonda para gastrostomia.

"Ela recebe ou deveria receber mensalmente da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) 45 caixas dessa fórmula. Cada caixa tem um litro, e ela precisa de um litro e mais um pouco por dia. Última vez que recebemos foi em 6 de maio. Agora, acabaram as caixas lá na Sesau. Estou me virando com a comida de casa que ela tem intolerância. E cada caixa da fórmula custa mais de 36 reais, não posso pagar", relatou.

Cynthia contou que outros pacientes estão na mesma situação. "Uma outra mãe que também está na mesma situação com o filho dela me acompanhou à Secretaria nesta semana para cobrar e nada. Nesta quarta (07), essa senhora voltou lá sozinha e me disse que conseguiu 12 litros que foram entregues nesse dia pelo fornecedor. Eu fui à tarde, mas disseram que, até sexta-feira, eles entregam as fórmulas. Mas minha filha tá sem alimentação, tô desesperada", lamentou.

Ministério Público do Estado

No dia 23 de junho, ela oficializou um pedido de ajuda por meio de uma ação no Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). O caso foi atendido pela 3ª Promotoria de Justiça Cível de Ananindeua. Segundo o MPPA, todas as providências foram tomadas, inclusive judicialmente.

"Inicialmente há uma ação judicial em grau de recurso, com decisão favorável a pessoa interessada, processo nº 0804264-52.2017.8.14.0006. Recentemente, a 3ª Promotoria de Justiça Cível de Ananindeua ajuizou um pedido de cumprimento provisório de sentença, já apreciado favoravelmente pelo Juízo competente, processo nº 0808413-52.2021.8.14.0006", detalhou o MPPA.

"O Ministério Público do Estado está no aguardo de intimação e cumprimento dos órgãos requeridos. A 3ª Promotoria de Justiça Cível de Ananindeua está acompanhando o caso", concluiu.

Sesau

Em nota divulgada no fim da tarde desta quarta, a Sesau confirmou que "houve um atraso por parte do fornecedor da fórmula alimentar Isosource". A Secretaria também disse "que a entrega das fórmulas já foi normalizada e, até o final desta semana, todos os pacientes vão receber".

Histórico

Em janeiro de 2020, o Grupo Liberal produziu uma reportagem mostrando que Crislane estava sem receber a fórmula alimentar de forma integral. Naquela ocasião, há cerca de quatro meses. A mãe dela também cobrava da Sesau fraldas geriátricas e o medicamento fernobital, para controle de convulsões. Além disso, a jovem esperava há mais de um ano por uma cama hospitalar.

Segundo Cynthia, a carência dos insumos foi solucionada pouco tempo depois da publicação da reportagem. A cama hospitalar, que estava em processo de compra, foi entregue em setembro. Agora, a falta da fórmula alimentar voltou a causar preocupação.