Em Ananindeua, idosa recebe 'vento' no lugar da Coronavac; veja o vídeo

Em Ananindeua, a senhora Maria da Conceição Mota Miranda, de 78 anos, pode ter sido mais uma vítima das "Vacinas de Vento", das campanhas de vacinação contra covid-19. Em vídeo, é possível ver que a seringa aparenta estar vazia. O êmbolo nem mesmo se mexe após a furada. E a família agora quer saber o que fazer diante disso, mas se organiza para ir à Polícia Civil e registrar a ocorrência. O caso ocorreu às 9h30 desta quinta-feira (4). Veja o vídeo:

um colega do ônibus mandou esse vídeo: a avó dele foi pra ser vacinada na central da assembleia de Deus, do bairro do Maguari Ananindeua, mas não saiu nada.



ajudem compartilhando até chegar nas autoridades, mídias... prfvr@belemtransito @BelemNoticiass pic.twitter.com/DsmeR17qT6 — gamora 💌 (@lwadecristal) March 4, 2021

Dona Maria estava acompanhada de uma das filhas e a nora. Elas que produziram o vídeo. Na hora, felizes em ver que a idosa estava recebendo a primeira dose da vacina, não perceberam o que tinha ocorrido. Só perceberam depois, ao assistir, compartilhar para saber se não havia algum equívoco e então divulgar nas redes sociais digitais. A aplicação ocorreu no posto de atendimento do Templo Central da Assembleia de Deus, na estrada do Maguari.

"Meus pais foram ao local e o prefeito, que é médico, também estava lá. Os servidores de lá viram o vídeo e ficaram preocupados. Entraram em contato com a enfermeira, que não estava mais lá, e ela alegou que as minhas tias tinham pedido para furar ela de novo só para fazer a foto e o vídeo, o que é mentira. Disseram que iriam, daqui a 20 dias, fazer uma nova dose e então fazer um exame para identificar se ela desenvolveu a imunidade para confirmar", disse Marx Freitas, neto de Maria.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) ao ter conhecimento da denúncia afastou a técnica em enfermagem e abriu uma sindicância para acompanhar o caso. Se comprovada a irregularidade, serão tomadas as medidas cabíveis e a idosa vacinada imediatamente.