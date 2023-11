Em 77 anos de jornalismo, O Liberal realizou grandes coberturas especiais pelo mundo

A história de O Liberal vem sendo escrita durante 77 anos com um jornalismo de credibilidade, inovador e também, de grandes coberturas especiais. Eventos como a COP 27, Copa do Mundo não passaram batido no radar do veículo, que sempre investiu em profissionais e tecnologia para levar o melhor aos seus leitores.

De acordo com o diretor de conteúdo, Felipe Melo, o jornal conta com equipes que envolvem diversos profissionais de diferentes áreas, como jornalismo, técnica e tecnologia. “Essas coberturas são essenciais não apenas para a credibilidade, mas pela própria razão de ser do Grupo Liberal. Noticiar fatos também é contar grandes histórias, e essa rotina faz parte da nossa essência como veículo de comunicação”, destacou o diretor. Felipe declarou ainda que poder reportar a vida da sociedade com transparência e comprometimento ajuda a fidelizar o público.

“Os temas durante coberturas especiais tanto dentro de Belém, nacionalmente ou fora do país, são gerenciados, com coordenação entre editores, repórteres e fotógrafos, distribuídos entre portal redes sociais e jornais impressos, garantindo alinhamento e abordagem consistente”, explicou Melo. O diretor destacou que dessa forma, com coberturas especiais, o leitor ganha informações mais completas, contextualizadas, tocantes e relevantes. “O maior benefício é o acesso a um conteúdo de qualidade, em respeito às expectativas que o leitor merece”, concluiu.

Legenda (Tarso Sarraf / O Liberal)

Cobertura, tecnologia e inovação

O jornalista e diretor da Rádio Liberal, Abner Luiz, há 21 anos presente no Grupo Liberal misturando rádio, TV e internet, falou que suas experiências dentro das coberturas especiais foram marcantes. “Dentro do esporte, acompanhei jogos de Libertadores com o Paysandu, na Argentina, Chile, Paraguai. Fizemos a final do campeonato brasileiro que o Remo disputou”, relembrou.

Veterano nas coberturas de Copa do Mundo, Abner destacou que o Liberal tem uma tradição na ocasião. “Mandar profissionais para a Copa do Mundo e buscar uma linguagem paraense naquela cobertura para que o povo do Pará se identifique nela”, revelou. Abner destacou a cobertura da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, 2014 no Brasil, 2018 com o Tarso Sarraf na Rússia e essa última no Qatar em 2022. “2022 foi um momento importante que o Grupo Liberal conseguiu unificar todas as suas plataformas e levar um conteúdo exclusivo e amplo para seus leitores. Éramos a única equipe do Brasil que estávamos no Qatar com a equipe completa de jornalismo impresso, repórter e fotógrafo”, destacou o jornalista e diretor.

Outra cobertura marcante para o Grupo Liberal foi a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 27). Uma equipe foi até Sharm el-Sheikh, no Egito registrar o encontro que reuniu representantes oficiais de governo e da sociedade civil para discutir maneiras de enfrentar e se adaptar às mudanças climáticas.