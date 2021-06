Em 137 dias, Belém já imunizou 330 mil pessoas com a 2ª dose

Em 137 dias, mais de quatro meses e meio, desde que iniciou oficialmente a Campanha de Vacinação contra a covid-19 em Belém, capital do Pará, que deslanchou dia 20 de janeiro de 2021, a cidade já alcançou a marca de 540 mil pessoas vacinadas

Do total de imunizados, 330 mil já receberam a segunda dose, isto significa dizer que essas pessoas estão imunizadas por completo. Porém, elas precisam manter os cuidados triviais da pandemia.

A capital conta com população estimada em 1,5 milhão de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020. Com todos os 18 pontos de vacinação funcionando, a Sesma possui a capacidade de vacinar cerca de 26 mil pessoas por dia.

No entanto, devido à falta de vacina, segundo a Sesma, para a semana que vem, ainda não há programação para o avanço da imunização de pessoas sem comorbidades e que nasceram a partir de 1964. Na próxima semana, a Sesma deve apenas retomar a imunização de grupos prioritários que já iniciaram a vacinação, como portuários, professores e outros.

Idosos recebem a 2ª dose nesta segunda (7) da Coronavac em 18 pontos, das 9h às 17h

Por enquanto, a certeza é que, na próxima segunda-feira (7), das 9h às 17h, em 18 pontos, o município aplicará a segunda dose da vacina Coronavac em idosos, acima de 60 anos. É preciso levar RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Belém e o cartão de vacinação contra a Covid-19 para os que já fizeram a primeira dose.

A Prefeitura de Belém tem imunizado a população com as vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde. São elas: AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Pfizer, produzida pela farmacêutica norte-americana Pfizer, em parceria com a empresa alemã BioNTech e Coronavac, do laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.