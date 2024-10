Eleitores votam com tranquilidade durante a tarde no Campus da UFPA, em Belém

Quem se dirigiu ao Campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), o maior colégio eleitoral de Belém, neste domingo, dia 27, data do Segundo Turno das Eleições Municipais 2024, não teve problema para exercer o seu direito ao voto. Foi o caso, por exemplo, da agente de Saúde, Maria Alessandra Gonçalves Santos. "Eu não tive nenhuma dificuldade. Está supertranquilo, inclusive, eu acabei de chegar e não levei nem um minuto para votar. Não tinha ninguém na minha seção". Alessandra considera importante que o cidadão vote. "É importante, sim, a gente tem que confiar em alguém para fazer uma cidade melhor para a gente, para melhorar o que tem de ruim ainda", completou.

Já Ricardo Paredes, recepcionista, informou que levou cerca de três minutos. "Foi muito tranquilo, foi super de boa", disse. Para ele, votar é muito fundamental, principalmente em uma eleição municipal para "tentar mudar a história da nossa cidade, essa decisão é muito, muito importante".

Rute Monteiro: tranquilidade para votar (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

A doméstica Rute Monteiro foi bem direta ao relatar como foi a votação: "Só cheguei e saí!", Ela disse que não havia fila na seção eleitoral onde vota. Dona Rute está com 65 anos e pretende continuar participando de outras eleições. "Enquanto eu puder, vou votar. Eu manifesto a minha vontada e exerço a minha cidadania, também", concluiu.

Votação

A votação neste Segundo Turno das Eleições Municipais 2024 em Belém começou às 8h deste domingo. Os 1.056.251 eleitores do município poderão exercer o seu direito ao voto até as 17h, quando será encerrado o período de votação nas seções eleitorais na capital do Pará.

De acordo com Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA), Belém conta com 10 zonas eleitorais, 391 locais de votação e 3.012 seções. O local com maior número de eleitores é a UFPA, no bairro do Guamá, com 9.273 eleitores.