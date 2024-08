Eleitores tiram dúvidas sobre pleito eleitoral em shopping

Neste sábado (24), aconteceu a ação do “Vem TREinar - Eleições 2024!”, no Shopping Grão Pará. Por meio da Escola Judiciária Eleitoral (EJE), do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará), eleitores podem tirar dúvidas e simular a votação na urna ele-trônica.

“Essa ação ocorre em todo o território do Pará, que traz a urna eletrônica para locais de grande circulação. Com isso, o eleitor que está votando pela primeira vez, o ado-lescente que vai votar pela primeira vez, pode conhecer a urna e treinar. O treina-mento ocorre para vereador e prefeito, que é o que teremos nessas eleições, com imagens de personagens do folclore e ritmos musicais. Já o eleitor que já vota há bastante tempo, vem tirar as dúvidas dele sobre o processo eleitoral”, explicou Valena Vanzeler, Coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral.

O “Vem TREinar - Eleições 2024!” ocorre ao longo dos próximos meses até a chegada da eleição, em outubro. De forma itinerante, a ação percorre por lugares de grande circulação de pessoas.

“É uma forma de treinar, informar e também de aproximar o TRE do eleitor, porque existem diversas dúvidas ainda, são coisas que a gente lá dentro do Tribunal não ima-gina. Como, por exemplo, se votar branco ou nulo o voto vai para quem? A gente ex-plica que não vai para ninguém. Vota o branco não vai pra ninguém, é descartável. São as dúvidas que o eleitor tem”, pontua.

O “Vem TREinar - Eleições 2024!” é uma forma de “ensaio” para a eleição. Durante o treinamento, os participantes recebem informações importantes, como por exemplo, a ordem de votação na urna (de acordo com a legislação eleitoral, primeiramente, o voto é para vereador e, depois, para prefeito), assim como o número de dígito de casa um: vereador (são cinco números) e prefeito (dois números).

As próximas ações ocorrem nos dias 07 e 08 de setembro, no Shopping Castanheira e 28 e 29, no Shopping Metrópole. Para participar, é só ir ao local e se identificar para uma das integrantes do projeto, receber as orientações e começar a treinar em uma das urnas instaladas no local, que é semelhante a que será usada no dia da eleição.