Eleitor paraense terá dia com Sol, calor e chuvas em pontos isolados no domingo (2)

Os eleitores no Pará devem prestar atenção no clima para exercer o direito de votar nas Eleições 2022, neste domingo (2). A incidência de chuvas e temperaturas varia de região para região no Estado, mas, de maneira geral, o paraense terá um dia de Sol, com temperatura de média à elevada, durante grande parte do domingo e poderá ter ocorrência de chuvas em pontos isolados, de acordo com levantamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

A Semas informa que no próximo domingo (2), as regiões do Baixo Amazonas, Calha Norte, Sudoeste, Marajó e Nordeste terão estabilidade atmosférica, com poucas condições de ocorrência de chuvas. Esse contexto se dá pela combinação de massas de ar seco vindas do nordeste brasileiro, intensificada pela circulação dos ventos nos altos níveis da atmosfera, que tendem a inibir o desenvolvimento vertical de nuvens profundas. No período da noite nessas regiões, o tempo será instável, com céu parcialmente nublado a encoberto e ocorrências isoladas de chuvas rápidas. A Semas informa também que no Sudoeste, Baixo Amazonas, Calha Norte e Marajó terão temperaturas do ar com máximas de 34º/33°C e mínimas de 23º/24ºC, umidades relativas do ar variando entre 65% a 95%.

No Nordeste paraense, as temperaturas do ar apresentarão máximas de 34º/35°C, mínimas de 23º/24ºC e umidades relativas do ar variando entre 65% a 95%. Na Região Metropolitana de Belém, a circulação de brisa favorece a ocorrência de pancadas de chuvas de curta duração, em pontos isolados, principalmente entre o final da tarde e início da noite. As temperaturas máximas de 34ºC/35°C, mínimas de 24ºC/24ºC, umidades relativas do ar variando entre 60% a 95%.

Ventos fracos a moderados de Nordeste/Leste/Sudeste em todas as regiões. O boletim da secretaria prevê também que apenas uma região apresenta baixa possibilidade de chuvas durante manhã, tarde e noite de domingo, o sudeste do Pará, com temperaturas do ar com máximas de 36ºC/37°C mínimas de 24º/25ºC e umidades relativas do ar variando entre 50% a 80%. Ventos fracos a moderados de Leste/Sudeste.