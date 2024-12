'Égua do Natal': espetáculo cristão adiciona tempero paraense à história de Jesus

E se Jesus tivesse nascido em Belém do Pará? É com essa premissa que o espetáculo "Égua do Natal" encantou a noite de segunda-feira (23), em Belém, em uma apresentação única no Theatro da Paz. Realizado pela igreja Assembleia de Deus Blindados no Senhor, o musical envolveu mais de 100 membros da congregação, que demonstraram seu talento em um enredo que misturou a história do filho de Deus com diversos elementos da cultura paraense.

De acordo com o coordenador do espetáculo, Rosivaldo Almeida, a obra foi pensada para ser diferente dos enredos tradicionais, pois conta a jornada de Jesus através da identidade cultural paraense.

"Nos últimos anos estávamos construindo algo muito próximo das histórias das pessoas, narrativas de pessoas que tinham problemas familiares, que não gostavam de passar o Natal em família. Pra esse ano pensamos em fazer um musical trazendo a cara de Belém, ainda mais nesse período em que muito se fala da preservação da Amazônia, do meio ambiente, e pensamos em como alinhar o Natal com a história da Amazônia. É um musical regional, que conta a história de Jesus, mas com elementos da Amazônia, ao invés de ele nascer na estrebaria, ele nasce numa casa de palha, como se fosse na região das ilhas. Ao invés do transporte com animais, ele vem em um barco. José, que foi um carpinteiro, trazemos ele como pescador. São elementos que trazem a história de Jesus, mas também o toque regional, com a simbologia que tem no Pará e em Belém", ressalta Rosivaldo.

Rosivaldo Almeida trabalhou como coordenador do espetáculo (Foto: Cláudio Pinheiro)

O musical teve mais de 2 horas, e foi interpretado por um elenco formado por crianças e adultos. A execução da peça envolveu dança, atuações e coral ao vivo, tudo ambientado em um cenário típico da regionalidade paraense.

Segundo Rosivaldo, além de uma peça cristã, a apresentação teve um caráter cultural, de se aproximar do povo paraense.

"O mais legal é que o musical envolveu todo mundo da igreja e as pessoas se divertiam muito nos ensaios. Essa alegria também é transmitida pro público, porque a pessoa não encontra aquele espetáculo tradicional de igreja, mas sim um espetáculo cultural pra todos os povos e todas as crenças", conclui o coordenador.

Bruno Vieira e Susi Silva foram responsáveis por interpretar o casal de pescadores Francisco e Eunice. Os personagens tiveram um papel muito importante no enredo da peça, um trabalho que foi inovador na vida dos dois cristãos.

"Tem sido uma experiência muito bacana, muito gratificante, participar desse papel da história do nascimento de Jesus, porque somos pescadores que vivemos num tempo sinistro, com perseguições, e trazemos isso para a nossa fala paraense, porque somos ribeirinhos. Passamos por situações cômicas também, sempre com elementos regionais que deixam tudo mais divertido. A gente tá muito feliz com esse papel e com a oportunidade de participar desse movimento", conta Bruno Vieira.

Bruno Vieira e Susi Silva interpretaram o casal de pescadores Francisco e Eunice. (Foto: Cláudio Pinheiro)

"É o meu primeiro ano como atriz, porque antes eu participava no coral. Esse ano fui chamada para atuar e está sendo uma experiência nova, que tá me desafiando como pessoa. Eu tenho certeza que o nosso papel de alguma forma impacta a vida de quem assiste, porque é algo que remete ao que está escrito na bíblia, mas com o teor da nossa região e tá sendo muito legal fazer esse papel da Eunice", acrescenta Susi.

Sobre o grupo

A igreja Assembleia de Deus, Blindados no Senhor, realiza espetáculos teatrais desde 2012. No início, as apresentações eram realizadas apenas dentro da igreja, mas a direção da congregação decidiu expandir a iniciativa para outros públicos. A partir desse momento, o grupo passou a realizar programações em diversas ruas de Belém, com caminhões e palco para as pessoas da comunidade. A proporção e demanda do público aumentaram ainda mais exigindo que os espetáculos fossem levados aos teatros da capital também.