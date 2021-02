Educação de Jovens e Adultos tem matrículas abertas e oferece 415 vagas em Ananindeua

Pessoas interessadas que não completaram ou abandonaram ou não tiveram acesso à educação formal na idade apropriada podem se matricular na Educação de Jovens e Adultos (EJA) ofertada pela Prefeitura de Ananindeua, por meio e 415 vagas em 19 escolas do município. As inscrições são coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua (SEMED).

O estudante que tiver interesse em se matricular deve se dirigir a escola mais de sua casa, no horário de 8h até as 14h. Ele deve levar cópias da ressalva ou histórico escolar, comprovante de residência, RG, CPF e duas fotos 3x4. As inscrições vão até o próximo dia 10 de março. Informações por:

Confira as escolas com vagas para a EJA:

EMEF Álvaro Adolfo – Guanabara

EMEF Antônio Teixeira Gueiros – Coqueiro

EMEF Aimme Mcfferson – Coqueiro

EMEF André Avelino- Águas Brancas

EMEF Benedito Maia – Coqueiro

EMEF Clóvis Begot – Águas Lindas

EMEF Cândida de Souza - Distrito Industrial

EMEF Geraldo Manso Palmeira – Coqueiro

EMEF José Maria – Centro

EMEF Laercio Wilson Barbalho– Curuçambá

EMEF Maria do Carmo – Coqueiro

EMEF Maria Emília – Distrito Industrial

EMEF Novo Tauari – Icuí

EMEF Padre Pietro – Aurá

EMEF Padre Gabriel Bulgarelli – Centro

EMEF Raimunda Pinto – Icuí

EMEF São Paulo – Jaderlândia

EMEF Waldemar Mendes – Icuí

EMEF Manoel Gregório - Abacatal