Edmilson Rodrigues participa de reunião virtual com ministro da Saúde

O prefeito Edmilson Rodrigues participou na manhã desta quinta-feira (14) de uma reunião virtual com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, evento que foi viabilizado pela Frente Nacional de Prefeitos e pela Federação dos Municípios do Pará (Famep) com o objetivo de debater a estratégia de vacinação contra a covid-19.

O ministro da Saúde confirmou que a vacinação contra a covid-19 começará dia 20 de janeiro no país, mas depende da aprovação emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), programada para o dia 17, além da distribuição pelo Ministério da Saúde de seringas aos estados e municípios.

O prefeito Edmilson Rodrigues representou a Região Norte, e na ocasião explicou sobre o comitê formado em parceria com o governo do Estado do Pará, responsável por acompanhar e elaborar o plano de execução da vacinação.

“Minha equipe tem reunido desde antes da posse com a equipe do Estado para fazer exatamente o plano de execução aqui citado pelo ministro. Então, toda estrutura logística do Estado e, principalmente, o município, que tem o sistema municipalizado, portanto, tem uma logística preparada para o processo de vacinação. Tudo isso está articulado. Articulamos também com a Universidade Federal do Pará que tem hospitais universitários, conseguindo com isso ampliar o número de leitos disponíveis, caso haja necessidade”, explicou Edmilson Rodrigues na reunião.