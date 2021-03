Edmilson pede vacinas, quer mais ônibus circulando e alerta para pico da covid-19 em Belém

O prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) afirmou, em entrevista ao programa Liberal Notícias, nesta quinta-feira (11), que propôs ao governador Helder Barbalho (MDB) que a região metropolitana de Belém fosse priorizada na distribuição das 61.600 doses da vacina CoronaVac que chegaram ao Pará na tarde desta quarta (10). A expectativa do prefeito é de que o grupo de idosos de 69 e 68 anos comece a ser vacinado já no início da semana que vem.

"Eu propus que o governo continuasse priorizando a região metropolitana. O governador disse que dava o ok. Mas, naturalmente, não vamos ter como vacinar todo mundo. Então vai haver uma prioridade para os idosos de 69, 68 e, se possível, 67 anos", disse o prefeito. Segundo ele, Belém conta hoje com 120 mil pessoas entre 60 e 70 anos incompletos, que fazem parte do grupo prioritário para a próxima fase da vacinação na capital.

Edmilson afirmou, ainda, que a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) já possui um plano para iniciar essa próxima etapa de imunização. "Estamos hoje (quinta-feira) vacinando a segunda dose de quem tem 84 anos. Amanhã (sexta-feira), a vacina será distribuída para os conselhos de saúde. Se recebermos mesmo as vacinas, aí a próxima etapa já começa na semana que vem", explicou.

Pico da contaminação em Belém será no próximo dia 24, diz prefeito

O prefeito revelou durante a entrevista que conversou com profissionais da área da saúde e que Belém ainda está em ascenção de casos de covid-19, com uma taxa crescente de infecção. "Os especialistas nos dizem: dia 24 é o pico. Então temos aí 13 dias onde todo o cuidado é pouco, então é preciso redobrar a atenção: lavar as mãos, usar álcool em gel, máscara. Nós estamos fazendo um esforço enorme", disse.

Ele também afirmou que hoje a situação da pandemia na capital é muito grave, com a procura aumentando cada vez mais nos hospitais e a quantidade de leitos disponíveis diminuindo, e agradeceu aos hospitais particulares que estão cedendo espaço para que a prefeitura consiga atender mais pacientes.

"Hoje temos poucos hospitais privados que estão conseguindo nos dar uma retaguarda. Eu agradeço o Beneficente Portuguesa. Nós negociamos recentemente mais dez leitos de UTI e dez leitos clínicos, podendo alcançar 20. O hospital Redentor, na praça Brasil, também nos ofereceu dez leitos e tem a possibilidade de mais dez, porque ainda tem a UTI neonatal. Só que isso exige investimentos, e nós estamos fazendo o possível", pontuou.

Prefeitura quer mais ônibus circulando para evitar lotações

Edmilson afirmou que teve uma reunião com o Governo do Estado e com representantes da Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) esta semana para definir meios de aumentar a quantidade de ônibus circulando na cidade, diminuindo, assim, as lotações nos coletivos, especialmente nos horários de pico e nas linhas em que há mais passageiros.

"Os empresários argumentaram que o número de passageiros reduziu muito e que eles só reduziram em 20% o número de ônibus, então, ao invés de dois mil, são 1.600 ônibus. Então fizemos um acordo: vocês têm que retomar. Tem linhas que estão lotando e tem linhas que não estão. E eles disseram que as lotações ocorrem só em dois momentos do dia, pela manhã e no final da tarde", disse.

Segundo o prefeito, ficou acordado que os empresários teriam que garantir pelo menos mais 132 ônibus nessas linhas onde há maior fluxo de passageiros. Para isso, o Governo Estadual se comprometeu em reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), enquanto a prefeitura prometeu comprar vales-transporte dos servidores. "São mais de R$ 720 mil por mês em vale-transporte. Nós vamos antecipar a compra de dois meses, o que vai ajudar a recapitalizar essas empresas", concluiu Edmilson Rodrigues.