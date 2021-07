Editais com R$ 150 milhões para a mobilidade na Grande Belém serão publicados até fim de julho

O governo do Pará publicou nesta segunda-feira (5) um comunicado oficial onde aponta para até o fim de julho a publicação que o programa de mobilidade voltado a atender 2,5 milhões de moradores de Belém, Ananindeua e Marituba soma R$ 150 milhões do tesouro estadual - considerando projeto, desapropriações e outras interferências com obras - e inclui seis novos viadutos e a entrega do BRT Metropolitano.

"Além do viaduto em construção no cruzamento da rua Ananin com a rodovia BR-316, na altura do quilômetro 7, integrante do BRT Metropolitano, outros cinco devem ser erguidos em vias com fluxo intenso", disse o governo do Estado. Os projetos elaborados pela Secretaria Estado de Transportes (Setran) seguem com propostas sob a condução do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), para a abertura dos editais de licitação. "Após a contratação das empresas responsáveis, o prazo de conclusão das obras é de 12 a 14 meses", disse o governo.

"Os dois viadutos têm importância para o sistema BRT, permitindo maior fluidez no sistema ao longo da BR, reduzindo as interferências de tráfego externo no sistema", avalia o Diretor geral do NGTM, Eduardo Ribeiro. Segundo diz Ribeiro, a expectativa é lançar o edital das obras dos cinco viadutos na BR-316 ainda neste mês de julho. "Por terem um sombreamento com a BR, que será o grande corredor do transporte coletivo com o BRT, eles gerarão maior eficiência".

Obras em trecho da BR-316 (Ascom NGTM)

A localização dos outros três viadutos aponta vias de escala metropolitana, nas avenidas Independência, Mário Covas e João Paulo II, que possuem grande fluxo de transporte de pessoas e cargas diariamente. Além de solucionar gargalos atuais, os projetos foram definidos para contemplar demandas futuras resultantes das ações de desenvolvimento econômico no Estado.

"A programação é que as obras ocorram simultaneamente, observando que áreas mais densas exigem maior complexidade de execução. Importante frisar que a população dos três municípios gira em torno de 2,5 milhões de habitantes que serão beneficiados, além das que moram em outros locais que acessam a região metropolitana", diz Eduardo Ribeiro.

Localização de cinco novos viadutos



- BR-316 - cruzamento com a Av. Independência, em Ananindeua;

- BR-316 - cruzamento com a PA-483 (Alça Viária), em Marituba;

- Rodovia Mário Covas - cruzamento com a Av. Independência, no limite intermunicipal entre Belém e Ananindeua;

- Rodovia Mário Covas - cruzamento com a Av. Três Corações, em Ananindeua;

- Avenida João Paulo II - cruzamento com a Av. Doutor Freitas, em Belém.