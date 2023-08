Edifício Cristo Rei: moradores voltaram para seus apartamentos na última semana

Os moradores do edifício Cristo Rei, onde ocorreu o desmoronamento das 13 sacadas, em maio, já retornaram para seus apartamentos, diz uma das moradoras do local, que não quis se identificar. Nesta terça-feira (8), uma equipe da Redação Integrada de OLiberal esteve em frente ao prédio residencial, que fica na rua dos Mundurucus, no bairro da Cremação, e flagrou a movimentação dos moradores entrando e saindo do prédio.

Conforme o relato da moradora, uma reunião teria ocorrido entre os inquilinos e os órgãos que realizavam a fiscalização do prédio. Na ocasião, as autoridades teriam assegurado que o edifício não apresentava risco de desabamento e que os moradores poderiam retornar para o local. “Falaram que ele poderia ser desinterditado pois estava dentro das normas de segurança”, declara.

Reforço estrutural

A moradora conta, ainda, que um reforço teria sido colocado nas sacadas que não desabaram. Os responsáveis pelo edifício teriam dito que esse seria o primeiro passo, pois obras iriam ocorrer no prédio e tudo seria repaginado. Inclusive, a parte das sacadas que caíram também iria ser reconstruída. No entanto, o projeto ainda estaria sendo feito.

“Eles disseram que o prédio não foi abalado em qualquer setor. Por isso iriam fazer essas reconstruções e tudo estaria dentro do que foi permitido pelos Bombeiros, defesa civil e outros órgãos que foram acionados para verificarem o estado do prédio. Todos teriam dito que não há perigo nenhum”, conta.

A moradora explicou que os moradores estão retornando aos poucos. “Algumas pessoas voltaram, outras ainda não. Eles estão ajeitando a questão da mudança pois não tem gás. Tudo vai ser feito por uma companhia, então tem que ser com segurança”, afirma.

Segurança

A moradora relata que não tem medo de desabamento, pois ja se sentia segura antes mesmo da liberação dos órgãos responsáveis. “Por mim, eu teria voltado na semana seguinte ao desabamento, assim que tirassem os entulhos que empataram os carros de entrar. Não tenho receio nenhum de voltar para cá. Desde quando desabou a sacada eu já sabia que o predio continuava seguro”, assegura.

Vizinhos

Diferentemente dos moradores que retornaram ao edifício, algumas pessoas que tem casa próxima ao local e que presenciaram a queda das sacadas, relataram ainda se sentir inseguros sobre a estrutura do prédio. Normelia Mota, que mora há mais de 30 anos em uma residência em frente ao Cristo Rei, diz ter medo do pior.

"Voltar para esse prédio é procurar a morte. Até hoje a gente tem medo. Nenhum morador daqui passa por perto desse edifício. Eles colocaram essa barra de ferro aí (na sacada), mas ainda tá perigoso. Esse negócio não resolve é nada. Acho que as barras não são suficientes para segurar essa sacada”, fala a moradora.

Ela relata, ainda, que percebeu a movimentação de pessoas entrando e saindo do edifício recentemente, mas não sabia que os moradores haviam retornado para os apartamentos. “Tem gente que tá entrando aí no prédio, mas não sei se todos já voltaram. Nem falaram nada. Quando acontece algo a gente só sabe pela televisão. Eles deveriam avisar a gente também, que somos moradores antigos aqui de perto", ressalta.

A Redação Integrada procurou a administração e o síndico do edifício Cristo Rei, mas não havia ninguém para dar esclarecimentos oficiais sobre o retorno dos moradores. Além disso, também solicitamos nota das autoridades sobre o documento que dá aval para o retorno das pessoas e aguardamos mais esclarecimentos.