Eclipse Lunar pode ser observado no Planetário nesta sexta-feira (14); a entrada é gratuita

Para quem gosta de contemplar a lua cheia, terá a oportunidade de acompanhar mais um eclipse lunar nesta sexta-feira, 14. Mas, para quem curte observar de forma detalhada o fenômeno celeste, o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA), vinculado à Universidade do Estado do Pará (Uepa), vai ofertar uma programação diferenciada, a partir das 19h desta sexta, 14.

No local, serão disponibilizados telescópios para que o público presente possa ver os detalhes da Lua cheia, como suas crateras e manchas. Vale ressaltar que as condições climáticas influenciam no momento da observação da chamada Lua de Sangue.

Além disso, na observação da Lua cheia não será possível visualizar o eclipse lunar total, uma vez que a programação no Planetário vai até as 21h e o momento de eclipse total está previsto para a madrugada do dia 14/03. O eclipse terá início às 02h08 e o seu auge vai ser às 03h28, momento em que a Lua ficará avermelhada. O fenômeno terminará às 05h49.

O eclipse poderá ser visto de todo o Brasil e não será necessário nenhum equipamento ou lugar especial para apreciá-lo.

“O único empecilho à observação desse fenômeno serão as nuvens, que podem acabar obstruindo a observação”, afirma o técnico em Física do CCPPA, Gabriel Condurú.

Gabriel explica, ainda, que o eclipse lunar total é um fenômeno astronômico que ocorre quando a Lua é totalmente ocultada pela parte mais escura da sombra da Terra, chamada umbra. Durante esse processo, em seu auge (às 03h28 do dia 14/03), ocorrerá o fenômeno conhecido como “Lua de sangue”, gerado devido à luz do Sol ser refratada pela atmosfera terrestre, durante o eclipse lunar total.

“Nessa situação, a atmosfera terrestre age como um filtro de cores. Ela espalha a luz com pequenos comprimentos de onda (como o azul e o violeta), deixando passar apenas o espectro da luz com comprimentos de onda mais longos (como o vermelho). A luz vermelha vai em direção à Lua, conferindo a ela uma tonalidade avermelhada. Além disso, essa tonalidade vermelha dependerá do material suspenso na atmosfera”, explica o profissional do CCPPA, que possui doutorado em Física.

Serviço:

Observação da Lua cheia

Hora: das 19h às 21h

Entrada gratuita

Local: CCPPA - Avenida Augusto Montenegro, s/nº, Km 03, ao lado do Mangueirinho.