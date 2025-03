Lua de Sangue: eclipse lunar total será visível em Belém na madrugada de 14 de março

Na madrugada de 14 de março, sexta-feira, um espetáculo astronômico poderá ser visto nos céus de Belém: o primeiro eclipse lunar total de 2025. Popularmente chamado de "Lua de Sangue", o evento terá seu ápice durante a madrugada e poderá ser visto em diversas partes do Brasil, incluindo a capital paraense. Esse tipo de eclipse acontece quando a Lua, a Terra e o Sol se alinham, fazendo com que a Lua entre na sombra da Terra, mas ainda receba uma parte da luz solar.

O evento, que não acontecia desde 2022, terá início às 2h08 de sexta-feira (14) e durará até às 5h49, ficando avermelhada no auge do eclipse, às 3h28. Ao todo, o eclipse lunar total terá 65 minutos de totalidade, durando mais de seis horas. Por ser um eclipse lunar, apenas o lado da Terra que estiver durante a noite o verá.

Gabriel Condurú, técnico em Física do Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPP), detalha o fenômeno astronômico e explica a causa da cor avermelhada da "Lua de Sangue".

"Eclipse lunar total é quando a Lua é totalmente ocultada pela sobra da Terra. Já Lua de Sangue é um fenômeno que ocorre devido à luz do Sol ser refratada pela atmosfera terrestre. Nessa situação, a atmosfera terrestre age como um filtro. Ela espalha a luz com pequenos comprimentos de onda (como o azul e o violeta) e deixa passar a luz com comprimentos de onda mais longos (como o vermelho). Essa luz vermelha vai em direção à Lua conferindo a ela uma tonalidade avermelhada", descreve.

Para apreciar o espetáculo, não é necessário nenhum equipamento, como telescópios ou óculos de proteção. O técnico recomenda observar o fenômeno de um local sem edificações altas ou vegetação frondosa.