Eclipse lunar: veja quando e como assistir a primeira lua de sangue de 2025

Na noite de 13 para 14 de março de 2025, um eclipse lunar total, popularmente conhecido como "lua de sangue", acontecerá no céu da terra. Este fenômeno, que não era totalmente visível desde 2022, poderá ser apreciado em toda a América do Norte e do Sul.

Embora observável a olho nu, binóculos e telescópios podem aprimorar a experiência. Além das Américas, observadores da Europa Ocidental poderão vislumbrar a lua se pondo ainda sob o efeito do eclipse, enquanto os da Austrália e Nova Zelândia a verão nascer sem a interferência da sombra terrestre.

Que horas o fenômeno acontece no Brasil?

A "lua de sangue" de 2025 será um evento acessível em todas as regiões do Brasil, desdobrando-se em cinco fases distintas. O eclipse terá início previsto para as 2h09, atingindo seu ponto máximo às 3h58, horário de Brasília.

Como acontece a Lua de Sangue?

O eclipse lunar total ocorre quando a Terra se alinha entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre a lua cheia. A coloração avermelhada, que dá nome ao fenômeno, surge porque a atmosfera terrestre refrata a luz solar, dispersando os comprimentos de onda mais curtos e permitindo que a luz vermelha predomine. O espetáculo tem duração de aproximadamente 65 minutos.