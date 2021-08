Duas feiras de adoção de animais ocorrem neste sábado

Quem está interessado em adotar um animalzinho de estimação, vai poder visitar uma das duas feiras que acontecem neste final de semana na capital paraense. Uma delas, realizada apenas neste sábado (14), é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Será em um shopping center na avenida Augusto Montenegro. Já a outra será uma feira de adoção e olimpíadas pet, realização de um shopping do bairro do Reduto em parceria com o Abrigo da Dona Dilma. Este segundo evento terá uma programação neste sábado e no domingo (15).

Na ação da Sesma, que ocorre neste sábado - de 9h às 15h -, mais de 30 animais castrados, vacinados e microchipados, entre filhotes e adultos, estarão aptos a serem adotados por aqueles que desejam ter um gato ou um cachorro de estimação. Esta é a terceira feira realizada pelo órgão neste ano.

Para adotar, os candidatos passam por uma entrevista para verificar a capacidade e habilidade de cuidar dos bichos e devem apresentar documento original com foto e comprovante de residência atual. Se for aprovada pelos avaliadores, a pessoa pode levar o animal no ato da aprovação. Além disso, a equipe disponibiliza um pacote de ração e uma coleira.

“O animal adotado é entregue ao tutor com todas as informações importantes através do processo de microchipagem. No chip constam informações importantes sobre o animal, tais como cor, raça, sexo, idade, se está vacinado, castrado, vermifugado, além das informações sobre o novo tutor, nome, endereço, contato, entres outras”, explica a chefe do CCZ, Bethânia David.

A outra opção é a do bairro do Reduto, que além da feira de adoção, terá uma olimpíadas pet - as petpíadas. A programação envolverá os tutores em diversos circuitos de atividades para os animais. Os cachorros e gatos disponíveis para adoção são oriundos do abrigo da Dona Dilma, que acolhe e cuida de animais há mais de 20 anos.

Os pets deste abrigo já estão vacinados e disponíveis para ganhar um novo lar. Para adotar é preciso levar RG, CPF e comprovante de residência. E para as atividades lúdicas, as "Petpídias", o horário e local é outro. Os interessados em participar precisam efetuar inscrição no site do shopping e, no dia do evento, doar 1kg de ração. Serão realizadas das 13h às 17h, no lounge do terceiro piso do shopping.

Os animais que forem adotados no dia também poderão participar da programação com seus tutores. Todos que completarem o circuito ganharão uma medalha. "As petpíadas vêm oferecer uma alternativa de entretenimento a mais para os nossos clientes que são pais de pets. Para os que ainda não têm um bichinho, o Boulevard oportuniza essa relação afetiva por meio da adoção", diz Cristina Oliveira, gerente de marketing do empreendimento.

Para adotar um animal, além das feiras de adoção, a pessoa pode ir ao Centro de Zoonoses, localizado na Avenida Augusto Montenegro, km 11, de segunda a sexta-feira, de 10h às 13h, apresentando documento de identificação e comprovante de residência. O interessado pela adoção passa por entrevista para saber se está apto para cuidar do pet pretendido. Já o abrigo da Dona Dilma fica localizado em Outeiro e possui mais de 200 animais disponíveis para adoção.

Serviço

Feira de adoção e Olimpíadas Pet no shopping na Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto. No estacionamento G6

Data: sábado e domingo (14 e 15)

Horário: das 10h às 14h

Para participar das petpíadas é necessário levar 1kg de ração.

Feira de Adoção no Shopping da Augusto Montenegro

Data: sábado, 14

Horário: 9h às 15h

(Bruna Ribeiro e Karoline Caldeira, estagiárias, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do núcleo de Atualidades)