Dona Coló segue internada e com quadro estável nesta terça (15/03)

Dona Coló, uma das mais icônicas e conhecidas erveiras do Ver-o-Peso continua internada, nesta terça-feira (15). A erveira teve um AVC — o quarto em um período de um ano — e ainda há uma investigação sobre um quadro de pneumonia.

O informe foi repassado por Leila do Socorro, filha de Dona Coló, no início da tarde. Ela inclusive informou que a família está revoltada com publicações em redes sociais apontando que ela teria morrido.

Clotilde Melo de Souza, o real nome de Dona Coló, estava internada na UPA de Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB), enquanto aguardava leito após o último acidente vascular cerebral no dia 11 deste mês. No domingo (13), a erveira foi transferida para o Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci.