'Domingou da Juventude' promove lazer e aprendizado para jovens de Belém

A Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Estado, promove o “Domingou da Juventude”, na Usina da Paz do Jurunas. O evento será realizado, neste domingo (24), de 9 às 16 horas e vai reunir atividades educativas, esportivas e culturais voltadas para os jovens da capital.

A programação inclui palestras sobre saúde mental e sexualidade, rodas de conversa sobre empreendedorismo e inovação, curso livre de tecnologia e mídias, além de FitDance, espaço geek, recreação com piscina, futebol e vôlei. Haverá ainda atendimento estético gratuito, apresentações musicais e DJ. A Usina da Paz do Jurunas está localizada na passagem Motorizada, bairro do Jurunas.