Domingo tem movimentação tranquila nas praias de Mosqueiro

As praias da ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, se mantiverem tranquilas e com movimentação moderada no último domingo do ano (27). Pela manhã, na praia do Chapéu Virado, tradicionalmente uma das mais agitadas da ilha em qualquer época, reinou o silêncio e a calmaria. Na areia, debaixo das sombras de árvores ou guarda-sol, famílias, casais de namorados e crianças desfrutaram da tranquilidade do local para conversar, brincar, comer e beber, descansa ou repor as energias observando a paisagem bucólica de Mosqueiro.

A família Borges contou que decidiu ir à praia depois das festas natalinas justamente para fugir das aglomerações. "A gente veio só depois que passou aquele sufoco do Natal. Para a gente foi excelente, muito calmo mesmo, deu para curtir bastante. Chegar agora nesse finalzinho de ano ao lado da família, ver todo mundo bem e com saúde é o nosso maior presente de Natal, por isso decidimos aproveitar esse tempinho juntos, na praia, com tranquilidade", comentaram.

"A gente veio só depois que passou aquele sufoco do Natal. Para a gente foi excelente, muito calmo mesmo, deu para curtir bastante. Chegar agora nesse finalzinho de ano ao lado da família, ver todo mundo bem e com saúde é o nosso maior presente de Natal, por isso decidimos aproveitar esse tempinho juntos, na praia, com tranquilidade", avaliaram os integrantes da família Borges, na praia

Movimento foi garantido à sombra e água fresca (Thiago Gomes / O Liberal)

Sem ocorrências



De acordo com as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP), não foram registradas ocorrências de chamamento de socorro nem de afogamento nas praias de Mosqueiro desde o Natal. Também não foram assinaladas ocorrências de crianças perdidas neste domingo.

A movimentação de pessoas nesta última semana do ano, segundo o CBMP, é considerada tímida, abaixo do esperado para o fim de ano. Mas a expectativa é que o movimento aumente na virada da quinta, dia 31. Por isso o CBMP instalou pontos de vigilância nas praias da ilha.

A redação integrada de O Liberal segue apurando o movimento do fim de semana. Acompanhe.